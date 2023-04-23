高雄左營區今晚無預警停電，網友紛紛回報災情指出，明誠路至聖富民一帶都停電，還有市民自嘲只能吃燭光晚餐，稍早台電已搶修完畢。

台電高雄區處指出，今天傍晚5時36分左營區博愛二路、修明街、至聖路等一帶，共523戶停電，經立即派員查修，已於晚間6時40分全數復電。

網友自嘲說「突然停電了，只能當露營吃燭光晚餐」，也有人氣憤說「發生什麼事？整條路停電？台電怎麼回事？」。還有店家摸黑做生意，直說「停電惹!!!目前還是正常營業中喔，已經正在做積極的處理」。