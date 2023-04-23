《完美咪咪》導演沈威年（左起）、演員孫千琪、杜蕾、編劇Amy、廖苡喬、劉香慈、廖梨伶。（台北邁斯納表演藝術工作室提供）

《完美咪咪》演員廖梨伶（左起）、孫千琪、廖苡喬。（台北邁斯納表演藝術工作室提供）

《完美咪咪》主視覺海報由5位女演員大尺度完成拍攝。（台北邁斯納表演藝術工作室提供）

「最美士官長」劉香慈3年沒拍戲，23日出席舞台劇《完美咪咪》記者會，透露日前陪老公出席公司股票上市記者會，被財經線記者問「隱居幕後會不會覺得有點可惜」，她鄭重澄清：「我其實沒有退出過演藝圈，為什麼生了小孩就要退出？」透露這段時間很專心在上各種表演課，同學還有林依晨等藝人，很享受當學生的感覺，「當學生是一件很幸福的事，重新把自己歸零，打掉重練。」

劉香慈升格當媽後，重心幾乎都放在家庭，但她很驚訝：「原來大家會以為我結完婚、生完小孩沒有要拍戲！」不過她坦言今天出門前，小兒子不讓她出去，甚至抱著她的大腿哭喊：「媽媽妳不要走，妳不能出去。」此舉讓她瞬間心軟，「我覺得我這樣就走，會在他心靈造成創傷，所以花了很多時間安撫。」幸好哭完兒子就跟爸爸一起玩男孩的遊戲、看電視看到飽。

她日前傳出懷第3胎烏龍喜訊，她笑喊：「我被恭喜得很莫名其妙，還有人問我怎麼可以喝酒！老公也接到如雪片般的恭喜，覺得很疑惑。」後來才發現原來是她手摸肚子的社群照片所造成的美麗誤會，真正懷孕的人是她弟妹。至於是否有生第3胎的打算？她說曾預想過被問這類問題該如何回答，「大家喜歡講順其自然，好像很老哏，我一直在想要怎麼回，最後發現順其自然還是最好的答案。」透露目前和老公仍有在預防、避孕，「這樣才可以開始做自己想做的事！」

她說，兩個兒子也不會吵著要多個妹妹，「因為我弟妹的小孩是女生，真的要講第3個，就交給意外，上帝的另外一個名字叫意外，在意外中可以看到上帝的存在，就叫新生命。」

《完美咪咪》由原劇作家Amy Marcs、杜蕾、Gladiolus Media與台北邁斯納工作室 聯合製作，劇場演員沈威年擔任導演，劉香慈、廖苡喬、廖梨伶、孫千琪、杜蕾主演，5個女生飾演得乳癌切除胸部的同一角色的不同階段，5人都是台北邁斯納的同學，也都透過試鏡才爭取到角色，第二次演出「乳房」議題的劉香慈與廖苡喬都說，「大家都不問酬勞，沒問可以得到什麼，而是我們想要加入，成為其中一員，過程中得到非常多啟發，像是身心靈重新洗一次澡」。

影后柯淑勤的女兒杜蕾是該劇執行製作兼演員，她透露媽媽會來看表演，「但我要想一下把她的位置安排在哪，讓我看不到她，我希望她可以看到我們的演出，又不希望我表演時突然看到她！」並透露本來有問媽媽要不要來參加演出，結果媽媽回她「你們先決定演員，不夠我再來演」。

《完美咪咪》由女性角度為出發，講述製作人兼編劇Amy Marcs對抗乳癌的歷程，來自紐約的Amy表示，她是乳癌倖存者，她在得了癌症之後曾經無法工作，於是把過程中的許多重要感受放進創作之中，透過日記方式紀錄過程。後來遇到一位很棒的導演，決定以獨角戲方式呈現她得了乳癌、切除胸部後尋找最完美胸部的故事，「這是非常有趣的故事，我放很多心在裡面，以幽默方式引導，讓觀眾有雲霄飛車的體驗。

當處理癌症這麼嚴肅的故事，要用容易的方式讓觀眾吸收，希望透過這齣戲散播充滿希望的訊息，女人即使失去胸部還是一樣美麗性感，乳房並不代表我們是誰，你並不需要用有得癌症還是能理解老師的故事」，她說這幾年因為新冠疫情讓許多人失去家人，她非常相信「笑」是最好的解藥，幽默感可以療癒我們。這次的台北演出，是《完美咪咪》在紐約因為疫情取消兩場後的第一次演出，又是來到不同國家、以不同語言演出，對她來說非常重要。