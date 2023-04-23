因應台商回台及地方產業設廠用地需求，經濟部在高雄市岡山區設置北高雄產業園區，22日舉行園區開發案動土典禮，由經濟部長王美花與高雄市長陳其邁共主持。陳其邁表示，園區設置為高雄提供約25公頃產業用地，可促進高雄產業轉型，並增加2,400個就業機會。

陳其邁表示，北高雄產業園區是位在原來台糖九鬮農場，此地交通相對方便，也連結包括橋科、路科及岡山一些重大工業區，更是北高雄螺絲扣件最重要的生產聚落，所以廠商對土地的需求非常強勁。在園區開闢時，會加強改善當地綠地、公園、滯洪池等相關設施，且將交通及環境衝擊減到最低，提供一個合宜、交通便捷的產業園區。

經濟部設置北高雄產業園區22日舉行動土典禮，將增加2,400個就業機會。（高雄市政府提供）

經濟部長王美花表示，園區土地取得感謝台糖公司全力配合，也會努力讓園區的水、電到位，此地比照科學園區的規格，做好公共設施、美化、在地滯洪等，後續交通的部分也會與市府及跨部會協商。

陳其邁也感謝立法委員積極協商當地的聯外道路，包括高鐵橋下的台39線、岡山第二交流道、路科路段的東延，都已經獲得國科會、交通部等同意來加速進行開發。另外在廠商進駐部分，他相信不會有太大問題，園區的招商、投資設廠，到整個行政服務，政府單位都會做一條龍的服務，務必讓投資能夠順利落地。

經濟部表示，北高雄產業園區引進包含金屬製品、機械設備及光電等產業，可支援串聯鄰近永安及本洲園區等相關產業鏈，為高雄產業發展發揮擴增與外溢的加乘效益。園區預計投入46億元，可創造每年128億元產值。第1優先招商區計6.53公頃，可提供20家廠商進駐。優先招商區預計今(112)年5月公告受理廠商承租，9月交地供廠商同步建廠。