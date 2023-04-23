台中市北區進化北路段上一家快炒店前，日前1輛白色休旅車停放於前，因該處路口畫設紅線，遭民眾以手機錄影，其車駕駛及乘客發現制止，一度出手阻擋，雙方吵到警察來處理，警方依規處600元以上1200元以下罰鍰。

民眾手機錄影遭該車駕駛及乘客，一度出手阻擋，並說「垃圾」、「有被打過嗎？」等語，持手機男子回覆對方已觸犯刑法「公然侮辱」、「恐嚇」等罪之嫌。影像上傳網路後引發網友熱議並大讚「佩服檢舉人的冷靜應對」，也有人提醒「最重要是保護自己。」。

警方指出，目前並未接獲相關報案或檢舉紀錄，依影片顯示，該自小客車係停於禁止臨時停車處所，依「道路交通管理處罰條例」第56條規定，違規停車處汽車駕駛人處600元以上1200元以下罰鍰。

警方提醒民眾，若發現有違規停車情事，請直接撥打110報案電話，由員警前往處置，或檢據事證上網檢舉，警依違停態樣依法掣單舉發，維護用路人權益。