許多人可能會以一個人開什麼車而評斷他人。一位男子表示，爸爸在他剛出社會時送了1輛車，沒想到現任女友卻覺得，他的車沒有知名度、是台爛車，讓他相當難過，貼文曝光後不少網友認為他該分手換女友，更有內行人發現，男子開的是K牌的頂規轎跑車，市價超過200萬！

原PO在Dcard發文以「女友說我開破車，跟我出門難看」為題發文表示，當初他出社會領第1份薪水時，爸爸為了慶祝決定送他一台不太貴的車，他則選了K牌的頂規轎跑車，實際上路後他相當滿意，覺得操控性很好，陪他到訪許多地方。沒想到原PO的現任女友卻覺得，他開的是沒有知名度的爛車，讓他難過之餘也很好奇，「女生覺得哪種車才有面子⋯？」

對此，許多網友紛紛回應，「我自己覺得只要有車坐都很有面子，還有我自己開車停車一次停好下車的時候更有面子」、「車不用換，女朋友該換！」、「有車就不錯了，跟你女友說，覺得不好就自己買一台他認為好的給你開，不然就閉嘴」、「拜金女不要拉低女生素質」。

另外有內行人發現，原PO開的車其實相當不錯，「這台1百7多（萬）欸？女友換一換好了！品牌迷思太嚴重！」、「頂規不止170（萬）了，破200（萬）」、「可能要開G class才能符合原PO女友的品牌迷思」、「C300才是他們的名車」。