2020年11月30日南投縣仁愛鄉發生遊覽車翻覆造成1死20傷慘劇；該事故發生迄今2年多，經多次調解仍因賠償金額無共識，未能達成和解或賠償損害及取得諒解，南投地方法院依過失致死罪，判陳男、林男各有期徒刑10月。

這起意外發生在2020年11月30日，高雄市「忘憂草旅遊趣」旅行社舉辦奧萬大賞楓一日遊，當天上午自高雄出發，而在行經親愛部落往奧萬大的路途中，行駛中的中巴欲過彎，卻失速翻覆，造成車內21人中，1人當場死亡、5人重傷，其餘15人輕傷的慘劇。

這起車禍意外發生後，肇事駕駛則稱是煞車失靈，試圖以車身擦撞山壁和道路護欄減速不成而翻車。車行指遊覽車11月10日才完成檢查保養，不可能煞車失靈，車子都有定期在保養，懷疑有可能是因為路面濕滑、或者在修路所導致。

判決書指出，遊覽車車主陳男未注意保養更換剎車油及剎車來令片，增加事故車輛安全性不足風險，駕駛林男下坡路段未適時以低速檔位行駛及適當使用煞車系統，導致車輛煞車系統失靈後擦撞邊坡翻覆，釀成車禍事故；南投地方法院依過失致死罪，判陳男、林男各有期徒刑10月。