苗栗縣長鍾東錦20日率工務處團隊一行30多人至金門展開3天2夜的參訪之旅。（陳玉珍辦公室提供）

苗栗縣長鍾東錦20日率工務處團隊一行30多人至金門展開3天2夜的參訪之旅，期間除考察金門大橋與拜訪金門縣政府交流城鎮之星建設經驗外，昨（22日）返台前夕並特別與立委陳玉珍會面，感謝陳玉珍在他失去國民黨籍時仍跳出來幫他鼓勵打氣的寒冬送暖之情誼。

鍾東錦表示，當初自己在失去國民黨籍時，陳玉珍是第一個非苗栗縣國民黨籍立委站出來鼓勵他、幫他加油打氣的人，雖與陳玉珍只有數面之緣，但她卻為了心中所認知的公平正義，在還不知道有沒有機會當選的情況下，不惜冒著觸犯黨紀的風險，為他發聲。對於在逆境中伸出援手的人，他不會忘記，也趁此到訪金門的機會，當面向陳玉珍委員表達感謝之意。

陳玉珍也表示，她這個人本身就是比較有正義感，不喜歡看到有能力的人被打壓，當看到鍾東錦的窘境時心有戚戚焉，覺得國民黨必須要開大門走大路，讓有能力的人出頭，才能廣納天下人才，重掌執政優勢。

兩人會晤後，陳玉珍也充當地陪，帶著苗栗縣府團隊參訪多處戰地秘境與風景名勝。鍾東錦說，推銷金門高粱就像是每個金門人背負的使命，陳玉珍委員也不例外，不僅如此，還推銷了冰棒、景點、希望可以帶著更多人來金門參訪。

鍾東錦也說，這次是他就任縣長後首次到訪金門，印象最深刻的就是去看了金門大橋，感動萬分，這座全國知名的跨海大橋總長為5.41公里，雖然花了好幾億、蓋了12年，但他覺得很值得，將來一定會成為金門最好的觀光資源。借鏡金門大橋的觀光軌跡，鍾東錦也表示苗栗市正面臨人口外移、城市轉型的過渡期，作為行政中心，全力發展觀光將成為強化苗栗市商業發展，不可或缺的必要選項。