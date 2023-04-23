台灣B肝疫苗新生兒接種重要推手，台北榮總前院長羅光瑞辭世。台北榮民總醫院今天證實，前院長羅光瑞因多重器官衰竭，已於4月21日在北榮安詳辭世，享嵩壽101歲，生前首創台灣新生兒接受免疫注射，達到控制B型肝炎感染。

羅光瑞畢業於國防醫學院醫科48期及美國華盛頓大學博士後研究，專長為消化學、肝炎防治、疫苗注射，曾擔任國防醫學院內科學系主任、台北榮民總醫院院長及台中榮民總醫院創院院長；獲頒美國癌症研究學會（The American Association for Cancer Research）及中華民國國家衛生研究院傑出貢獻獎。

台灣肝膽腸胃科醫師暨肝病學權威，中央研究院院士陳培哲表示，台灣是全球第一個全面接種B肝疫苗的國家，且第一劑是打在24小時內的新生兒身上，當時政策得以推行最重要的證據，就是北榮羅院長積極推動的臨床試驗計劃，獲得疫苗安全有效的科學證據，足以消除學界的疑慮、讓父母同意。

陳培哲表示，1980年代台灣率先實施新生兒B肝疫苗注射，B型肝炎以周產期感染為多，和多數疫苗接種要滿足月後才能打不同，必須出生後愈早施打愈好，當時僅有初步研究證明接種在出生24小時以內的新生兒可行性，但台灣卻沒有相關研究。

羅光瑞為了排除外界的疑慮與反對聲浪，率領北榮接下臨床施打研究計畫，並在疫苗試驗展開前，就施打疫苗，且子女及團隊都施打，以具體行動展示信心。

陳培哲指出，這項研究成為台灣新生兒接種B肝疫苗是安全、有效的關鍵證據，後續透過研究科學證據說服父母親及學者，才得以執行新生兒接種。

陳培哲說，羅光瑞是非常認真、非常願意吸收新知識、樂意傾囊相授的學者，即使退休仍每周回北榮聽教學演講，「一定坐在第一排、一定會舉手發問」，是終生學習、終生教育的典範學者，但90多歲跌倒後漸漸減少出門頻率。

陳培哲並提到，羅光瑞生前堅持學術不分派系，與同樣胸襟開闊的「台灣肝炎之父」宋瑞樓，奠定台大醫院、榮總兩院B肝領域沒有隔閡的合作交流模式。「病毒性肝炎要變成罕見疾病，一、兩代是做不到的，可能需要四、五代的努力，前輩們都已將後續交給接手的下一輩，相信後輩將任重道遠完成任務。」