鼓鼓相隔4年帶新專輯見香港歌迷。(相信音樂提供)

鼓鼓在五月天演唱會上和師兄合唱。(相信音樂提供)

鼓鼓呂思緯即將發行第三張創作專輯《跳舞在米蘭》，他帶著新專輯前往香港，22日先在五月天「好好好想見到你」演唱會擔任開場嘉賓，23日舉辦見面會與香港歌迷同歡，行程滿檔的他，只能趁著抵達飯店接近午夜12點時分，先吃魚蛋粉回味香港美食。

鼓鼓回想上次到香港，是2019年3月他參加香港亞洲流行音樂節演出，之後有不少香港歌迷為了見鼓鼓特別飛來台北參加活動，鼓鼓都記在心裡，為了感謝歌迷支持，他這回帶著熱騰騰的全新作品來到香港舉辦見面會，他準備了多首情歌獻給歌迷〈為愛而愛〉、〈繽紛了每一天〉，甚至首唱新歌〈他一定喜歡你〉，他先跟歌迷打招呼說：「香港朋友好久不見，今天不像在現實的感覺，我沒有想過在三、四年後，還有機會再見到大家，很不可思議。這二、三年我做了很多事，參加了實境秀、主持金曲紅毯，透過不同方式和大家見面，希望你們可以感受到我很努力出現在大家面前，今天我真實出現在大家面前。」

在演唱到〈當我變成我們〉時，鼓鼓把MV劇中和宋芸樺的定情物「扶桑花」分送給歌迷。他也分享昨天擔任完五月天演唱會開場嘉賓後，也留下來看演唱會，在點歌趴時原本他想點首五月天的歌〈愛情的模樣〉，反被師兄點歌，現場阿信即興和鼓鼓合唱〈當我變成我們〉，與師兄對唱鼓鼓不緊張，他說：「我以前看到師兄會超級緊張，但在和師兄唱〈當我變成我們〉時，我完全不緊張，師兄陪我唱這首歌，師兄眼神給我很大的安全感，好像真的我和師兄變成我們了，今天希望在大家面前唱這首，這首歌在寫你們，希望也能變成我們。」

鼓鼓《跳舞在米蘭》預購專輯就登上博客來CD即時榜以及MyMusic綜合飆升新專輯榜、華語新專輯榜、華語專輯榜冠軍，新歌〈好了啦〉、〈當我變成我們〉分別成為MyMusic飆升新歌榜第1名和MyMusic新歌榜第1名。

鼓鼓5月27日在台中Legacy舉辦「GBSW」新歌演唱會前，先在5月13日19：00於台北信義香堤大道、5月20日15：00於台中大魯閣新時代購物中心舉辦簽唱會。