水利署第九河川局周末在花蓮舉辦防汛護水志工教育訓練課程，邀請具野外研究經驗的講師楊淳凱，介紹台灣蛇類與野外安全應對方式，並在安全的狀況下，讓學員摸蛇。（第九河川局提供／羅亦晽花蓮傳真）

水利署第九河川局周末在花蓮舉辦防汛護水志工教育訓練課程，邀請具野外研究經驗的講師楊淳凱，介紹台灣蛇類與野外安全應對方式。（第九河川局提供／羅亦晽花蓮傳真）

水利署第九河川局周末在花蓮舉辦防汛護水志工教育訓練課程，邀請具野外研究經驗的講師楊淳凱，介紹台灣蛇類與野外安全應對方式，特別的是，他在介紹野外蛇種時，特別準備會動的真蛇，於現場模擬應對方式，並讓學員在安全的狀況下觸摸蛇，讓參與志工直呼「現在上課都玩這麼大嗎」，留下難忘的回憶。

九河川局22、23日在花蓮光復鄉光豐地區農會超市2樓會議室，舉辦「112年度防汛護水志工教育訓練課程」，邀請5位講師及同仁分享志工服務法規、轄區防汛熱點、颱風豪雨氣象資訊的判讀、巡查通報系統操作及巡查拍照的重點教學，提升志工知識與技能，為往後執行防汛作業增加即戰力。

不過九河川局考量志工在外巡察可能會遇到野外安全威脅，因此訓練課程中，特別安排東華大學博士楊淳凱介紹台灣蛇類與野外安全應對方式，確保志工協勤作業的安全性。

課程中，楊淳凱帶著真蛇到現場模擬野外的應對方式，讓學員直呼「現在上課都玩這麼大嗎」，甚至在安全的狀況，讓志工親自體驗摸蛇的觸感，透過實際演練增加應對能力。

第九河川局長王國樑表示，九河局主要管轄花蓮溪及秀姑巒溪兩大流域水系，為有效掌握地方水災情，成立防汛護水志工服務隊，招募整合民間力量，從北到南共編制17個分隊，共同投入防汛救災工作。

王國樑感謝無償付出且訓練有素的志工們，無論平時推展愛護水資源、環境教育宣導，或是防災工作，都積極協助九河局執行，希望藉由兩天課程，提升專業知能，成為更精進的志工團隊。九河局課程結束後也頒發結業證書予每位學員頒發結業證書，期望每位志工能充分吸收並融會貫通課程知識，未來如實運用在防汛作業。