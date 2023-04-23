大陸男星PG One（本名王唯楚），2017年與嘻哈歌手GAI同獲《中國有嘻哈》第一季冠軍後知名度大增，本來前途一片光明，卻傳出與金馬影后李小璐有婚外情，兩人原是澄清，直到爆出親密接吻片才認了，李小璐也因此和丈夫賈乃亮離婚，PG One則遭網友聲討，之後又因歌詞教唆吸毒，被大陸媒體抨擊，消失螢光幕前，近日他以本名註冊抖音帳戶，但很快又被封禁引起網友討論。

PG One因劣跡事件再無現身螢光幕前，但他仍持續做音樂，時常透過微博與粉絲分享創作，近日他的工作室在抖音開帳號宣傳新歌，影片曝光後立刻遭到大量網友檢舉，帳號也因此被封，為此他在微博發長文，表示想說點心裡話：「輿論使我有過憤怒，有過絕望，但每當看見私信和評論區還有那麼多喜歡我音樂的人，支持鼓勵我的替我講話的人，都是我堅持下去做音樂的動力。」

PG One表示自己的錯誤是年少輕狂、不懂人情事故、不會為人處事，「一些不正確的抉擇和優柔寡斷導致了我今天的下場，我為我曾經犯下的過錯正式向大家道歉，對不起」，他透露曾經有抱怨過這樣的處境，但後來覺得一切皆有因果，是他的報應，是應當承受的懲罰，也提到自己沒有復出的想法，只是想讓聽眾聽到他的音樂，只想好好地做音樂，直言可以罵他，但請求放過他的創作。

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