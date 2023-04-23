副總統、民進黨主席賴清德近日接連發表兩岸關係說法，但被外界質疑一變再變。新黨台北市議員侯漢廷質疑，賴15日說大陸應該善待台灣，否則如何報答台商？22日卻又說台灣和平不可能靠侵略者的善意賞賜，直批他被揭穿色厲內荏、外強中乾，軍演與貿易壁壘制裁一來，就認慫改口。一下期待大陸善意，一下又說不能靠大陸善意，根本朝三暮四、心口不一，不考量人民福祉。變來變去毫無中心思想，與行屍走肉何異？

「賴清德一週一變，毫無中心思想！」侯漢廷今(23日)在臉書發文指出，賴清德4月15日說大陸「應該善待台灣，否則如何報答台商？」期待大陸善意。但4月22日，賴清德又說台灣和平「不可能靠侵略者的善意賞賜」，又說不能靠大陸善意。為何改口？因為上週言論一出，被揭穿色厲內荏、外強中乾，軍演與貿易壁壘制裁一來，民進黨認慫！

侯漢廷直批，上週要大陸善意，現場歡呼支持；本週不要大陸善意，現場又歡呼支持？說是大型傳教現場也不為過！從反對三通直航陸客來台到歡迎直航陸客，抗中保台變和平保台，務實台獨變成台灣沒有統獨問題，賴清德從政在兩岸議題，根本朝三暮四、心口不一，不考量人民福祉。變來變去、毫無靈魂，與行屍走肉何異？「民進黨何來理念信仰？不就是為了選票奪權拿鈔票嗎？醜陋一點的找小芸和買情趣娃娃罷了！」