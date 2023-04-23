高雄市原住民故事館在前鎮區爆發乙烯外洩事件後封館，經多年整建，今日重新開館啟用。（林雅惠攝）

中央原民會主委夷將·拔路兒表示，第一次看到有6都首長將主位讓給總頭目，足見邁市長十分重視原住民族文化，且未來場館3樓會設置原住民日照中心，也是6都第一。（林雅惠攝）

高雄市原住民故事館的原住民數位文化學習中心，有兒童閱覽空間及遊憩空間。（林雅惠攝）

高雄市原住民故事館的原住民數位文化學習中心，有兒童閱覽空間及遊憩空間。（林雅惠攝）

高雄市原住民故事館的原住民數位文化學習中心，有兒童閱覽空間及遊憩空間。（林雅惠攝）

重新開館的原住民故事館，地下1樓規畫圖書區、兒童閱覽與遊憩空間、部落大學教室及高雄首座原住民數位文化學習中心。（林雅惠攝）

爆發乙烯外洩事件後封館至今的高雄市原住民故事館，歷經多年整建，今日重新開館啟用，行政院原民會主委夷將‧拔路兒、高雄市長陳其邁等人出席啟用典禮，陳其邁也向部落大學講師頒發證書，肯定講師在原住民文化推廣上的努力，也鼓勵大家善用館內各場域，傳承、體驗高雄原住民16族的多元文化。

高雄市政府原住民事務委員會於今天下午辦理「高雄市部落大學開學典禮暨TAKAO部落之心 開館啟用」活動，透過總頭目葉大新的傳統祈福，象徵場館隆重開幕。

中央原民會主委夷將·拔路兒表示，第一次看到有6都首長將主位讓給總頭目，足見邁市長十分重視原住民族文化，且未來場館3樓會設置原住民日照中心，也是6都第一。

外界關心原住民族博物館進度，夷將主委表示，現階段已通過可行性評估，都市計畫變更去年也報內政部核定，有關博物館預算已經開始籌編，接下來與國發會討論綜合規劃，核定之後，就可以繼續往下走。

市長陳其邁表示，故事館申請前瞻計畫補助建置為部落之心示範點，加上兩次的修繕追加工程，總經費超過6300萬元，特別感謝中央原民會支持補助約4400萬改善。

原住民故事館第一階段開館，中央與地方共同挹注2900萬元修整場館，高雄市原民會規畫1樓大廳將開放免費租借給族人及市民，提供大家舉辦活動等相關用途，1樓右側為就業服務據點，提供就業及福利宣導與諮詢，並在手工藝精品平台上展示文健站長者作品，提供販售或訂購服務，未來也是整座場館的服務櫃台，1樓左側的農特產主題吧台，擺放文創商品及原區農特產品，提供原駁館的展品販售或訂購服務。

地下1樓則規劃圖書區、兒童閱覽與遊憩空間、部落大學教室，及高雄首座原住民數位文化學習中心，圖書區目前將近1500本來自高雄市立圖書館，那瑪夏區及桃源圖書館等原住民相關書籍與繪本，未來也將定期辦理主題性書展，並規劃族語故事屋，請族語老師說故事給兒童聽。兒童閱覽與遊憩空間，提供兒童教具、玩具與原住民族語學習教具，將不定期規劃原住民族故事屋、族語說故事等活動，提供都會區原住民兒童假日遊憩，同時亦能學習族語及文化的場域，而部落大學教室除平常上課使用外，也會展示師生的特色作品。

此外，吸引大人、小孩注意的就是數位文化學習中心，場域規畫AR-VR體驗區，提供老幼共學使用，並運用於文化課程、衛教服務等相關功能，其中設有族語歡迎區、弓箭狩獵區、與自然共存區、舞慶豐收區、VR蛋椅體驗區等多項供民眾體驗，讓大人、小孩都沉浸在美麗的原住民文化中。