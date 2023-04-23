目前烏克蘭所獲得的北約坦克已陸續到位，就差美國M1A1艾布蘭坦克(Abrams MBT)了，而且它也即將到位，一名美國國防官員表示，31輛M1A1將在5月底左右到達德國，屆時烏克蘭坦克兵將開始學習操作。

防衛新聞(Defense News)報導，由美國國防部長奧斯汀(Lloyd J. Austin III)主持的第11次軍援烏克蘭會議上，正式宣布M1A1坦克的交付時間，援烏小組希望，北約先進主戰坦克組建的部隊，可以收復烏克蘭東部和南部領土，只是M1A1的抵達時間偏晚，假如烏克蘭確定要發動春季反攻，那麼M1坦克只能缺席。

國防官員說，未來幾星期內，31 輛專職訓練的艾布蘭坦克，將抵達德國東部的美國陸軍巴伐利亞駐軍基地(位在Grafenwoehr)。另一批 同樣31輛的M1A1，必須等到年底才能運抵烏克蘭。

大約250名烏克蘭坦克兵將展開為期10星期的訓練程，學習如何操作和修理坦克。課程始於6月中旬，因此結業的時間大約在9月。

從去年開戰以來，美國一直不願意提供M1坦克，拜登政府辯稱，M1過於複雜,對於烏克蘭軍隊來說太難保修。但是到了今年 1月，拜登份改變了看法，決定提供M1坦克，這也推動了其他北約國家提供德國豹2坦克。

國防官員說，到目前為止，援烏小組已經交付了230多輛主戰坦克，和 1550 多輛裝甲車。不過絕大多數是前蘇聯加盟共和國的俄式坦克。北約坦克的總數大約50輛，還在陸續增加中。

目前有超過 1.1萬名烏克蘭士兵正在接北約步兵訓練，其中大約 8800 名烏克蘭士兵（即7個營的規模）已經完成訓練並返回家園。

烏克蘭國防部聲稱，自去2 月24 日開戰以來，已擊殺超過18.5萬名入侵敵軍。美國和歐洲所估計數字差不多，不過美國也提到烏克蘭軍的陣亡人數也很多，大約10萬人。