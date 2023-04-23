女單排名曾高居世界第4的澳洲名將多基琪（Jelena Dokic），最近因為身材大走樣遭言語嘲笑，近日她在個人IG揭露自己在孩童時期遭到家暴的往事，相比過去的痛苦，多基琪更喜歡自己現在的模樣。

在網壇成名多時，多基琪童年卻有著悽慘故事，「我當過2次難民，多次被欺負，生活在家暴環境長達15年，也曾經被打得不省人事，無論是身體還是情感都遭受虐待，我6歲時第一次被教訓，11歲被人叫妓女。我不得不離家出走，也曾經浮現輕生念頭。」

在悲慘環境中長大的多基琪，順利成為職業球員並打進了溫網4強，退役後成為了作家及球評。多基琪將自己過去訓練時以及現在的照片做比較，「左邊的我面露恐慌，能看到我右小腿的腫脹，那是被踢了一整晚的代價，右邊則是現在的我，從過去這一切中倖存下來，並逐漸走出創傷。這兩張照片呈現截然不同的表情已經說明一切，如果我想要追求快樂，我會選擇右邊的我。」

多基琪也給正在為自己的身材及容貌感到煩惱的人們勉勵，「我經歷的地獄般的生活，成功生存了下來，直至今日仍試圖幫助他人，這就是發生在我身上的事，對於那些仍不明白這一點的人，美並不取決於何種身材，美是擁有美麗的心和靈魂。」

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