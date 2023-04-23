波市多拿坡里披薩店業者在臉書抱怨說，超級倒楣的，今天傍晚5時40分被台電無預警停電，害吃到一半的客人沒有燈、沒有冷氣，有點披薩的只能退他們錢，讓他們白等，訂位訂餐的通通打電跟他們抱歉。（擷取自波市多拿坡里披薩店粉專）

高雄左營區巨蛋商圈一帶今（23）日晚間無預警停電，網友紛紛回報災情，一家披薩店氣炸客人跑光，冷藏食材等著壞，還有市民自嘲吃燭光晚餐。台電稍早雖稱已搶修完畢，但網友打臉台電「尚未復電」，對此台電致歉並全力搶修中。

台電高雄區處指出，今天傍晚5時36分左營區博愛二路、修明街、至聖路等一帶，共523戶停電，經搶修稍早全數復電。不過，仍有網友陸續回報停電災情，像是博愛、明華路口的阿榮海產一片漆黑、路燈也全滅。

對此，台電晚間7時44分回應，已動員人力在現場查修，在晚間6時40分先隔離故障點試送復電良好，但之後仍有部份用戶無電情形，正積極查明故障原因中。

波市多拿坡里披薩店業者在臉書抱怨說，超級倒楣的，今天傍晚5時40分被台電無預警停電，害吃到一半的客人沒有燈、沒有冷氣，有點披薩的只能退他們錢，讓他們白等，訂位訂餐的通通打電跟他們抱歉，還有滿滿的冰箱食材等著壞掉跟麵糰爆掉，還沒得申訴國賠，超傻眼。

另有民眾分享，自己在火鍋店吃飯無預警停電，眾人打開手機手電筒嗑鍋畫面。網友自嘲說「突然停電了，只能當露營吃燭光晚餐」，也有人氣憤說「發生什麼事？整條路停電？台電怎麼回事？」。