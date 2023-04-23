有著「性感小野馬」之稱的南韓女星泫雅，去年情斷7年男友Dawn（金曉鐘）後，雖屢傳復合消息，但兩人並未證實，而她也將重心放在事業上，日前才以短髮新造型亮相，引發網友討論，近日也在IG上曬出養眼新穿搭，「無罩」打扮意外讓網友關注她的身材，更讓粉絲擔憂。

泫雅近日在IG上曬出一系列養眼美照，只見畫面中，她身穿一件粉紅色的短版上衣，衣內大膽「無罩」讓渾圓的半球乍洩一片白皙春光，而下身則是一件側邊開衩的牛仔褲，造型看似十分時尚。豈料，此種「時尚」造型卻掀起兩極討論。

不少網友在泫雅的該則貼文中讚美泫雅的時尚感，表示：「姐姐真的很美」、「拜託，誰能告訴我那褲子是什麼，我真的很好奇。」然而，也有網友不認同她的時尚感，認為其和她的「短髮」一樣讓人難以評價，「你真的很信任你的上衣。」另外，似乎是因為此前泫雅機場行遭人質疑「腫了一圈」，她此次大方露出的腰身線條相當緊緻，結實的馬甲線也讓網友看得被迷了心神。

而該則貼文除了被韓媒報導外，也在南韓論壇《THEQOO》上引發網友討論，除了讚美泫雅的造型依然火辣養眼外，不少人將目光焦點放在她瘦出肋骨的側腰上，指出第一張圖可以明顯的看出肋骨的形狀，留言：「這身材管理也太強了」、「這樣真的不會太瘦嗎，有點害怕」、「裸露的肋骨是最令人震驚的」、「如果難受，要記得去看醫生」、「姐姐這不酷，希望你可以好好吃東西。」引發粉絲擔憂她是否因近期的輿論風波而受到影響。