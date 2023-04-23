3名小弟打算脫離竹聯幫弘仁會，遭以三蘆為據點的24歲大哥飯窪大輔巧立名目收取「高額退費會」，3人繳不出來遭強押持械痛毆，新北蘆洲警獲報後經過半年多蒐證，依違反組織犯罪防制條例、強盜、妨害自由、傷害等罪嫌，將飯窪大輔與9名幫眾移送新北地檢署偵辦。

警方調查，飯窪大輔平時以建設公司、娛樂公司作為堂口據點，並在蘆洲、三重、淡水等地區，從事暴力討債、圍事等不法暴力行為，涉及多起社會性矚目事件。

蘆洲警分局表示，將持續清查該公司金源流向，分析成員與幫派間的聯繫，追查幕後金主並積極向上溯源，有效打擊不法組織。

此外，也會持續對轄內幫派組合進行注控，並清查竹聯幫弘仁會及其他重點幫派堂口據點，對於幫派所經營行業處所或成員經常聚集出入處所及周邊道路，以優勢警力執行臨檢，同時結合第三方警政加強查察不法情事，並朝勒令歇業、廢止營業許可或營業登記等之重大行政裁罰結果執行，澈底掃蕩集團犯罪。