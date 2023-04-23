動力火車今在小巨蛋舉辦第2場演唱會。（華研提供）

動力火車今在小巨蛋舉辦第2場演唱會。（陳俊吉攝）

動力火車「都是因為愛」演唱會台北安可場今（23日）第2場，為了給歌迷不同的音樂體驗，安可場在延伸舞台打造羅馬柱，與全新古羅馬視訊造景相互呼應，打造歐式質感動力月台，其中全新打造的飛天車廂高空舞台，是小巨蛋有史來吊掛最大的高空舞台，2天演唱會成本高達5000萬元。

首場演出許多人發現各種舞台特效滿滿，也打破動力火車演唱會紀錄，動力火車笑說：「導演有說，廠商接到訂單以為是要做韓團演唱會。」誠意滿滿。第一次連開2場小巨蛋演唱會的動力火車，最擔心聲音的狀況，因此首日結束後立刻被工作人員趕回家休息，2位太座為此還特別準備雞精為他們補體力，他們幸福感爆棚說：「有這麼多的『愛』，當然要給大家最高水準的演出。」

今晚演出來到「盔甲下的軟淚：愛情」後半段，「飛天車廂」帶著動力火車從延伸舞台升空，與小巨蛋2、3樓的歌迷們近距離互動，一連送上〈除了愛你還能愛誰〉、〈外套〉及〈那就這樣吧〉等情歌，全場立刻跟著大合唱，也象徵著這台全亞洲續航力最久的火車車廂，要繼續帶領歌迷前行。