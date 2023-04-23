台南市東區北門路2段台南文化創意園區大樓，今天下午4點多有1名女子站在頂樓陽台意圖輕生。警消人員獲報趕到現場，立即架設氣墊，5分鐘後該女即墜落氣墊上，經檢視左腳疑骨折變形、下巴有撕裂傷，但意識清楚，已被救護車送醫救治。

今天下午4點39分左右，市府消防局119勤務中心接獲民眾報案，指台南文創園區大樓，有1名女子站在頂樓陽台上意圖輕生後，立即出動東門、和緯消防分隊人員到場，並在地面架設氣墊。

不料，當消防人員架設氣墊約5分鐘，該女就從頂樓墜落在氣墊上，消防、救護人員趨前檢視，對方左腳疑有骨折變形、下巴有撕裂傷，還好意識清楚，東門分隊救護車立即將她送到成大醫院救治。

事後，警方調查，墜樓女為鄭姓女子，年僅19歲。至於墜樓原因、為何會到台南文創園區頂樓？正由警方進一步調查中。

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