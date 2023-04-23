目前國內雞蛋每台斤產地價及批發價來到45.5元及55元的歷史高價，然而在缺蛋下，每台斤破百元的黑市價格已在市面氾濫。台北市蛋商業同業公會今(23)日表示，近期雞蛋產量日漸趨緩穩定，呼籲蛋商勿再私下加價，應以公會報價為基準，好讓黑市亂象結束。

台北市蛋商業同業公會理事長林天來表示，近期雞蛋產量日漸趨緩穩定，農委會進口蛋也陸續進來，且清明節過後，買氣稍減，以致雞蛋存量增加，中盤商出貨，無標準蛋價依據。因此建議從4月24日起，雞蛋售價恢復公告價格販售，即每公斤批發價55元，產地價每公斤45.5元。

林天來指出，產銷議價會議昨日開會，為維持市場價格穩定及產銷和諧，明天起請業者不要繼續私下加價結算，請以公會報價為基準。

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁表示，目前產蛋率從5成多提升到了6成左右，日產蛋量也回升到了11.2萬箱，之前黑市每箱雞蛋亂喊價到1500元左右，現在隨著產蛋率的提升，每箱已經回到1000元左右，期望所有會員都正常報價，不讓黑市亂象持續。