國民黨台北市議員徐巧芯在台北市信義、南松山立委初選勝出後，馬上公布「許淑華相簿」，批許淑華是薪水小偷，議會開會時幾乎全數缺席。徐巧芯今（23）日也解釋，為何會特別關注許淑華？原因就是曾經被「焦糖」汙衊，於是鎖定坐在前面的許淑華，「就她了」！

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選22日落幕，台北市議員徐巧芯擊敗現任立委費鴻泰，將代表國民黨出戰民進黨立委參選人許淑華，她也在確定出線的第一日，就公布「許淑華相簿」，批許淑華是薪水小偷，議會開會時幾乎全數缺席，許淑華也回批她才是「芯水小偷」，今徐再酸許「邏輯死亡」，兩人隔空交鋒。

為何會特別關注許淑華在議會大會的出席？徐巧芯23日在《周末大爆掛》解釋，有一次在委員會，自己的案子處理完畢，後面的程序可以不用到，於是先請假離席，但「焦糖」看直播畫面質疑她是薪水小偷。

「我就很火大」，徐巧芯解釋，從那一次開始，就開始看前面座位的許淑華！「因為是焦糖先汙衊我」，但完全不是那一回事，第一有請假，第二是那個時間點是開放出席，焦糖「亂打我是薪水小偷，我就想說，好啊，要弄來弄啊，我就看我前面許淑華，她每次都去開中常會，就她了！」所以就鎖定許淑華3年。

許淑華今也澄清，歡迎徐巧芯去檢舉，徐當了四年的議員，卻不知道議會程序？她會虛心接受，也謝謝徐的指教。她強調，每周三的議會大會原則上就是簽到，簽到後如果對議案有想法，就可以透過大會表達，而當天早上、中午就會拿到下午的議事程序，若議員對下午的議案沒有任何意見的話，有很多事情要忙，可以去地方進行選民服務。