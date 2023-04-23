月經是大多數女性必經的生理現象，不過一位女子表示，自己曾和一位日本男性聊天時得知，對方高中畢業前都以為性行為後才有月經，另外還遇過不少日男以為女性下載月經紀錄APP代表不是處女、要衛生棉是準備發生性關係，讓她感嘆「台灣的性教育真的比較進步」，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，某次跟日本男生聊天時得知，對方高中畢業前都以為性行為後才有月經，所以看到衛生棉時覺得跟保險套一樣，另外還有不少日男對於女生生理期相當無知，像是看到女生有月經紀錄APP就以為不是處女、跟別人索要衛生棉覺得是準備發生性行為、只有要生孩子的人才去婦產科等。

原PO感嘆，日本至今仍有部分男生對於月經、婦產科有偏見，不過婦產科是婦科、產科的結合，任何關於女性陰部、子宮、經期、荷爾蒙問題等，都會到婦產科諮詢，「這時候就會覺得台灣的性教育真的比較進步，至少男生都能夠了解月經的成因，也都蠻能體諒生理期的女性的」。

對此，許多網友紛紛回應，「我第一次知道日本男性對月經無知到這種程度，是311大地震的時候，當時救援物資募集其中一項是衛生棉，然後日本網友集體大罵，都在避難了還想性愛，因為他們以為月經是女生性行為後才會流出的」、「之前還有一個偶像開直播拍到衛生棉，男粉絲留言『非處女確定』，我真的是頭很痛」、「無知到讓人很生氣欸，日本女性真的好辛苦」。