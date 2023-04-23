郭貞慧（中）則以草地音樂會形式，營造清新選風。（郭貞慧競選團隊提供／張毓翎台南傳真）

民進黨台南市立委第一選區初選前最後一個周日，立委蘇巧慧帶著父親前行政院長蘇貞昌的祝福，陪同賴惠員車隊遊行；郭貞慧則以草地音樂會形式，營造清新選風。不過，即使到了初選前夕，提到對方的房事、光電等爭議，雙方依然持續隔空交鋒，要對手拿出證據，說清楚、講明白。

蘇巧慧今天下午陪同賴惠員車隊遊行時，轉述父親蘇貞昌對賴惠員肯定，指賴惠員支持黨的政策、為民進黨講話、更為台灣辯護，應給予最大的支持，蘇巧慧則盛讚賴惠員全力為台南爭取基礎建設，如此優秀的人才，值得留在立法院繼續為民服務。

賴惠員則再質疑對手郭貞慧買水岸豪宅的3700萬元和天價的競選經費，什麼時候公開給大眾？初選的花錢規模，完全超越總統級花費。這些經費來源應出面說清楚。

郭貞慧說，台南市議員王世堅挑戰現任立委何志偉，順利贏得初選，特地透過電話以「邪不勝正」鼓勵她，指台灣的選舉風氣逐漸在改變，新人出頭的機會相當大。

郭貞慧回嗆對手不斷噴墨水、抹黑，把初選搞得烏煙瘴氣，甚至外傳她拿了郭再欽的錢，面對不實指控，只要對手拿出證據，她馬上退出初選！