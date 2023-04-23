台中一名在八大行業工作的孫姓女子疑因2萬元債務，遭1女2男在KTV包廂內痛毆，甚至被滾燙熱湯澆臉，影片相當駭人。（翻攝畫面）

21日凌晨4時許台中某KTV包廂，傳出暴力事件，有名在八大工作的孫姓女子，疑因2萬元債務遭扯髮拖行，甚至被熱湯潑臉，嚴重燒燙傷的孫女首發聲，她表示已向警方對施暴3人提出控訴，另外也希望網友、媒體能尊重她的隱私，網友也不要一直傳訊息給她，施暴的相關影片別再轉傳，希望事件能盡快落幕。

這起案件緣由，29歲孫姓女子與26陳姓女子有2萬元債務糾紛，21日凌晨酒後談及債務問題而爆發肢體衝突，陳女與趙男（26歲）、林男（40歲）等3人動手毆打孫女及潑灑熱湯，造成孫姓女子臉部及頸部燒燙傷；陳女涉犯重傷害罪，30萬元交保；趙男與林姓各以10萬、5萬元交保。

據《三立新聞網》報導，遭潑熱湯嚴重燒燙傷的孫姓女子首次發聲，她表示，已向警方要求對施暴3人提出控訴，而她也強調自己不是公眾人物，只是燒燙傷患者，希望保有隱私權，住院這幾日，不斷收到網友訊息，讓她非常困擾，希望網友與媒體能尊重她的隱私，相關影片不要再流傳，希望這起事件能告一段落、盡快落幕。