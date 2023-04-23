副總統賴清德提到明年1月13日就要投票，請大家「支持一下」。（呂妍庭攝）

嘉義縣市牙醫公會特別送上「眾望而歸」獎座給副總統賴清德。（呂妍庭攝）

前衛福部長陳時中致詞時表示「我支持賴清德」，請大家跟他作伙行。（呂妍庭攝）

大合照時，嘉義縣長翁章梁更帶頭喊凍蒜！凍蒜！晚宴瞬間變造勢大會。（呂妍庭攝）

副總統賴清德與出席人員分批完成大合照後就先行離去。（呂妍庭攝）

副總統賴清德今晚參加嘉義縣、市牙醫師公會晚宴時，除感謝牙醫師公會長期守護台灣人民健康，也號召大家一同打造醫療產業，讓醫療產業成為第2座護國神山，致詞結束前，賴清德特別提到明年1月13日就要投票，請大家「支持一下」，還說除了他當選，立委也要全壘打，現場馬上有人熱烈回應，高聲喊「賀！」，隨後大合照時，嘉義縣長翁章梁更帶頭喊凍蒜！凍蒜！晚宴瞬間變造勢大會。

賴清德晚間現身嘉義縣、市牙醫師公會晚宴，衛福部長薛瑞元、前衛福部長陳時中、法務部政務次長蔡碧仲、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、立委陳明文、蔡易餘、王美惠、行政院顧問陳冠廷等人陪同，現場座無虛席。

賴未抵達會場前，陳時中致詞說，他去年選輸後，每次來嘉義，大家都安慰他，說他沒上很傷心，自嘲他也非常傷心，只是看不出來，不過有大家的溫暖，還是要高高興興，指雖然現場許多人黨派不同，但他還是要說「我支持賴清德」，請大家跟他作伙行。

賴清德稍後抵達致詞時，指去年他同樣參加公會的宴會，當時特別感謝縣市公會在兒童、老人牙醫醫療以及弱勢照顧不遺餘力，今來又得知縣市牙醫公會又加強了24小時的牙醫急診和行動醫療車，指牙痛不是病，痛起來要人命，建置牙醫急診是苦民所苦，至於行動醫療到偏鄉，能解決偏鄉牙醫問題，非常了不起，特別向大家表達敬意。

賴清德感謝大家過去對他的支持，號召大家共同打造健康的台灣，一起努力讓國人更健康，並喊出80、20的目標，希望國人到80歲還有20顆牙，說除了牙醫服務外，還有分級醫療、營養、精準健康、復健等，帶起一連串的醫療健康產業，更提及媒體報導義大利有意退出中國的一帶一路，義大利部長也證實派人來台要進行半導體的合作，而台灣的健康醫療產業，絕對有能力成為第2座護國神山。

賴清德致詞結束後，縣市牙醫公會也特別送上「眾望所歸」獎座，當賴高舉獎座時，現場響起如雷掌聲。