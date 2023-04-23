台68甲線小貨車冒煙起火 駕駛緊急逃生 20:362023/04/23 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台68甲線0.2公里發生火燒車，消防人員趕到現場。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台68甲線0.2公里發生火燒車，消防人員出一條水線滅火。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真） 台68甲線0.2公里往竹東方向，23日晚6時發生火燒車，1小貨車在行駛中突出車頭冒煙起火，駕駛緊急停車逃出車外，新竹縣消防局據報派遣二重分隊2車4人前往搶救，出一條水線滅火，晚上7時11分火勢完全熄滅，損失金額約5萬元，無人員受傷，通報火調人員調查起火原因。 #新竹縣 #台68甲線 #火燒車 #竹東 #消防局 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。