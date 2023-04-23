台68甲線0.2公里發生火燒車，消防人員出一條水線滅火。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

台68甲線0.2公里往竹東方向，23日晚6時發生火燒車，1小貨車在行駛中突出車頭冒煙起火，駕駛緊急停車逃出車外，新竹縣消防局據報派遣二重分隊2車4人前往搶救，出一條水線滅火，晚上7時11分火勢完全熄滅，損失金額約5萬元，無人員受傷，通報火調人員調查起火原因。