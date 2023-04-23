游泳女子50公尺仰式全國紀錄保持人吳以恩，在112全中運游泳高女組50仰意外屈居銀牌。（宏道運動發展基金會提供）

112新竹全中運游泳項目，23日賽程出現爆冷結局，上月在馬來西亞游泳錦標賽以29秒17締造女子50公尺仰式新全國紀錄的新北市中和高中好手吳以恩，在本屆新竹全中運高女組50公尺仰式自己擅長的項目，決賽遭新竹市新竹高商廖祐菲逆襲，最終廖祐菲29秒52奪金，吳以恩29秒55銀牌，台中市西松高中范晴雯30秒41銅牌。

廖祐菲透露，自己專項是自由式，全中運第一次參加50公尺仰式，主要是主項之一200自最近有點停滯，試試透過其他項目調整、轉換，「之前50仰沒有游進過30秒內，第一次游進30秒內，有點意外也開心，也算是給自己肯定，不一定只能游自由式，仰式也可以。」

本屆全中運由新竹縣承辦，新竹市也算是半個地主，廖祐非笑說，有很多隊友來加油，覺得蠻感動的。

全中運高女組50仰賽前被看到的全國紀錄保持人吳以恩，透露比賽後段體力無法加快被超越，帶著全國紀錄保持者身份參賽多少有壓力，不過至少紀錄還是掛在自己名字下面，之後全運會再加油。