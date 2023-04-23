TVBS《來吧！營業中2》星之沙龍揭曉顧客滿意度調查，修杰楷與王子（邱勝翊）帶領的美髮部未達標，展開殘酷的髮助生存賽，最終珮含及羅奕傑沒能通過考驗，慘遭淘汰，總監謝金燕不捨淚崩說：「真的很抱歉，甚至覺得是總監做不好。」

對於珮含淘汰，謝金燕認為她是一個非常團結的一個小女孩，不會為了自己表現去強出頭，卻又很認真去學習，但確實在某個專業的表現上沒有其他幾位好，所以只好忍痛淘汰她。

修杰楷（左）和王子（右）帶領的美髮部未達標，展開殘酷的髮助生存賽。（TVBS提供）

髮型顧問吳依霖老師則說，珮含到最後現場隨機應變很好，「她可能在沙龍裡面是一個很好的員工，會是一個很聽話的助理，但是如果從很多方面來考量，我會需要她對自己的自信跟強烈的企圖心，我比較看這2個。」

星之沙龍的髮助鍾岳軒（左起）、孟維、珮含、羅奕傑、蔡朕、黃柏峰這陣子已培養出好默契。（TVBS提供）

至於羅奕傑，吳依霖老師認為：「他其實是可以有企圖心，相信他可以做到，可是他為什麼一開始就這樣，這是我給他這個名次的原因。」此時蔡朕給羅奕傑一個擁抱，送別戰友，大夥全部哭成一團，氣氛悲傷。

其實從準備進行淘汰賽之前，謝金燕早已淚流不止，因為每一個孩子背後的努力，她都看在眼裡，她受訪時哽咽說：「真的很抱歉，甚至覺得是總監做不好，很希望能為助理們多做些什麼，捨不得任何一個人離開，眼淚完全止不住，但我相信失去才是真正的獲得，他們未來一定會更強大，我非常看好他們。」