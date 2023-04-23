85歲知名雕刻大師朱銘22日深夜10時許被家人發現因久病輕生，消息今傳出，新北市政府表示，朱銘大師是國寶級藝術家，對新北市藝術教育及推廣貢獻良多，對他的逝世表示哀悼，後續將關心慰問親屬，並持續共同協力關心藝術發展。

文化局表示，朱銘先生15歲起創作迄今已逾70餘載，於1984年開始即活耀於東南亞、日本、歐美各地，作品從氣勢磅礡的「太極」到「人間」系列，都備受國際推崇及肯定，其藝術成就，多所肯定，2018年獲選第一屆新北市文化貢獻獎，2019年獲第十屆總統文化獎文化耕耘獎。

其創立的「朱銘美術館」，迄今20餘年來長期深耕藝術教育，積極策畫展覽與國際連結，提供青年藝術家駐館創作，並全面蒐集、統整及編纂臺灣戰後雕塑資料，發行學術專刊，推動雕塑藝術研究發展，並提供完善的兒童藝工計畫，陪伴培育新北市北海岸下一代的藝術幼苗，為台灣藝術發展盡心盡力，更實踐朱銘大師「種活藝術的種子在心田」的美學觀。2017年更獲得ICOM國際博物館界表揚，為亞洲唯一獲獎的私立美術館，與法國羅浮宮同獲殊榮。