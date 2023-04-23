國民黨台北市議員徐巧芯立委初選成功出線後，依先前所承諾公布爆料素材「許淑華相簿」，她批許淑華是薪水小偷，議會開會時幾乎全數缺席。對此，許淑華則回批徐才是「芯水小偷」，今(23日)徐又再酸許「邏輯死亡」，兩人隔空交火。PTT則有網友舉近日某新埔鎮代表的類似案例，提前一天簽到沒去開會，領了出席費兩千多元，跑去做選民服務，結果判決詐領出席費，貪污罪成立，直呼許現在還不知道事情的嚴重性。

針對徐巧芯的出招，許淑華受訪時則表示，歡迎徐巧芯去檢舉，徐當了四年的議員，卻不知道議會程序？她會虛心接受，也謝謝徐的指教。她強調，每週三的議會大會原則上就是簽到，簽到後如果對議案有想法，就可以透過大會表達，而當天早上、中午就會拿到下午的議事程序，若議員對下午的議案沒有任何意見的話，有很多事情要忙，可以去地方進行選民服務。

「我猜許淑華到現在還還不知道事情的嚴重性，積非成是，所以還在那鬼扯一通。」PTT有網友在八卦板針對此事表示，其實她就閉嘴就好，越講漏洞越多。因為前幾天剛好有一個新埔鎮鎮代表是類似的案例，一審判決結果出來，被判詐領出席費，貪污罪成立。該新埔鎮代表是提前一天簽到，沒去開會，領了出席費，兩千多元，跑去做選民服務，參加選民的告別式。結果判決詐領出席費，貪污罪成立。

該網友指出，許淑華自己說簽到後，沒去開會，跑去做選民服務或是參加民進黨下午的中常會會議很正常。不過，台北市市議會開會時間是下午兩點，民進黨中常會開會時間是1點半。提前一個小時簽到，不開會，領出席費。依照那個鎮代表的標準，這樣還不算詐領出席費，才奇怪吧？

鄉民表示「一個人贓俱獲證據確鑿的概念」、「簽到後沒開會詐領出席費根本無法解釋」、「她就是打從心裡覺得這樣是可以的，才這麼理直氣壯這麼大聲啊」、「說真的閉嘴就好，想變女版智堅喔」、「可見國民黨這幾年多廢，這種議員讓她爽那麼久，已經爽到沒有要防禦的意識」。