由北台灣8縣市共創的「北臺區域發展推動委員會」，今年邁入第20年，再度輪回新北市擔任主政縣市，也更聚焦在青年議題上，23日上午於新北市三峽的客家文化園區舉辦「青年創議市集－北臺政策提案競賽入圍發表會暨合作議題宣言」，市長侯友宜期望青年透過參與公共事務，立足臺灣、放眼國際。

此合作平台邀集宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣等北台灣8個縣市，針對區域治理共同研擬合作機制，同時也是交流經驗的重要管道，每年由不同縣市輪流擔任主政縣市，今年不僅適逢平台20周年，主政縣市也輪回新北市。

新北市長侯友宜日前才剛結束新加坡的訪問，行程當中對於青年議題著墨甚多，因此今年的合作平台也以「攜手新世代．開創新未來」為主軸，更舉辦「青年創議市集－北臺政策提案競賽」，希望藉由參與公共事務，提升青年朋友的國際競爭力。

侯友宜回憶出訪時，不管是在班機上遇到的台籍女性空服員，或是在新加坡創業有成的新北青年，在在顯示台灣年輕人已經國際化，而政府有責任讓青年朋友樂於創意、勇於創新、敢於創業是政府的責任，更必須要有這樣的責任跟凝聚力量讓年輕朋友立足北台灣甚至全台灣。

除了青年議題外，侯友宜也跟其他7名縣市首長也以4大核心理念，包括「更便利－跨國旅遊購物更方便」、「更安全－救護網建立讓國人更安全」、「更乾淨－流域治理讓環境更乾淨」、「更繁榮－產業投資讓經濟更繁榮」，共同宣示合作宣言，侯友宜強調跨域治理的重要性，既然合作就把平台建構的更緊密，要讓北台灣千萬人共好。

今年度8縣市9大議題組共同提出合作提案計42件，其中7大提案亮點分別為「路邊停車費共同繳費平台」、「跨縣市合作推動整合停車賸餘車位即時資料」、「跨縣市幸福保衛站」、「北台八縣市遊程伴手禮配送服務」、「跨區通報支援」、「特色產業招商合作」、「北台跨流域污染治理合作計畫」，皆為今年區域合作的重點策略，後續合作細節及執行方式將由8縣市持續共同討論推動。