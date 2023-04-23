國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選結果由台北市議員徐巧芯出線，對上民進黨台北市議員許淑華。徐巧芯22日公布相簿，指許於議會開會時全數缺席，雙方隔空駁火。律師林智群表示，照片中可看出不只許不在議會，國民黨議員也沒幾個出席，徐願意將此事鬧大，一次得罪全部議員，感到非常佩服。

徐巧芯22日公布相簿，指許於議會開會時全數缺席，是為薪水小偷，恐涉及詐領出席費。許淑華則回嗆，歡迎徐巧芯檢舉，議會大會在下午開始，議員中午前就會拿到議程，對議程若沒有意見，就可以去地方服務或選民服務。

林智群於臉書指出，「我看了一下那些照片，覺得很奇怪，看起來不只是許淑華不在議會，整個議場都空蕩蕩的，不要說民進黨議員，連國民黨議員也沒來幾個。」

林智群說，認為徐巧芯點出這個現象很棒，徐一定是每次大會都全程參與，沒簽名後就跑掉，才敢這樣嘴人，希望徐以後台北市議會大會開議時可以「全程在場」，開會時候也不要玩臉書，「既然要拿這個事情做文章，自己也要做到才對！對於巧芯願意把這個事情鬧大，一次得罪全部議員的勇氣，感到佩服。」

林智群解釋，台大新聞e論壇曾在2016年對此做專題報導，訪問不少議員和議會工作人員。內容包含北市共63名議員，按議事規則，大會必須至少32名議員出席，第9次大會因在場人數未過半，導致流會。然該次會議紀錄上，請假議員僅2名，其他61名皆出席，簽到表與實際出席狀況明顯不符。

而這種情況不只發生在北市，望眼全台地方議會皆是如此。前台北市議員周柏雅也曾說，「幾乎不會有大會，從頭到尾都維持一半以上的人數。」議事規則早已淪為參考價值而已。

林智群轉述，一位不願具名的台北市議會警察表示，「議員簽到、聊天後，就全部跑光了。」擔任議會警察快20年，大會出席人數從頭到尾都能維持過半人數的次數，「兩隻手都數得出來」。

而前台北市議員、民政局長陳永德進一步解釋，大部份議員簽完名後，雖然沒有在議場，但仍會待在議會大樓內，待有需要時再回到議場。台北市議員顏若芳也表示，議員簽到後，大部分仍會待在議會大樓，另一部分則回選區做選民服務。前台北市議會秘書長王金德則說，「沒有人規定議員一定要全程坐在位子上。」