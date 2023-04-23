母親節期間，位於48樓高的「望月樓」供應多款展現廚藝的單點美饌，照片為「牛肝菌炆龍膽斑塊」。(Mega50餐飲及宴會提供)

「Asia49」以南洋料理、創意特調和夢幻空中花園聞名。(陳韻萍攝)

50樓Cafe提供以美國極黑和牛及龍蝦為主題的海陸佳餚，孝親有誠意。(Mega50餐飲及宴會提供)

全國最高自助餐廳「50樓Café」，擁有新北第一高樓的無敵美景。(Mega50餐飲及宴會提供)

搶攻疫後第一個母親節，加上普發金6000元助攻，餐飲預算增加，不少民眾計畫用美食歡慶佳節。新北地標「Mega50餐飲及宴會」，因為店址位在新北第一高樓，擁有絕佳的天際美景，被網友評為美食美景一次擁有的景觀餐廳。搶攻母親節商機，5月13及14日，Mega50旗下三間餐廳各以招牌美饌誘客，大手筆祭出龍膽石斑、龍蝦鍋、極黑和牛等頂級海陸美食討媽咪們歡心，還附贈天際美景收錄全家人美好回憶。

望月樓粵菜餐廳 桌菜、單點豐儉由人

被譽為新北第一粵菜的「望月樓」，是許多饕客品嘗粵菜的口袋名單，包括美食家陶禮君、資深主持人李秀媛、人氣美食作家米兒，都曾是座上賓。

「望月樓」由廚藝精湛的港籍名廚蘇權暉掌杓，5月13、14日的午、晚餐時段，主廚獻上多款單點佳餚，包括料豐味濃的「牛肝菌炆龍膽斑塊」、唰嘴噴香的「麻辣乾拌牛舌」、微奢華的獨創菜色「松露蜜汁叉燒」、鹹酸開胃的「柚子片皮手撕雞」、主廚自製蠔豉烹調的「鴨肝炒蠔鬆」、「鮮蟹肉石榴球」、「鐵觀音煙燻白鯧」等；三間包廂則供應10人22800元的桌菜，因應需求也特別加開宴會場地，以10人18800元或22800元的桌菜，提供民眾闔府共度佳節。

Asia49膠原龍蝦鍋 付訂再送頂級沙朗牛

位於49樓的「Asia49亞洲料理及酒廊」，以南洋料理、創意特調和夢幻空中花園聞名，迎接母親節，除原有的單點品項，5月13、14日兩天，主廚額外推出孝親最有誠意的4人份「膠原蛋白龍蝦鍋」。鍋底由精燉雞湯融合打碎的銀耳製成，純天然食材膠質滿溢，菜色包含波士頓龍蝦1隻、美國頂級無骨牛小排1份、綜合海鮮盤、菜盤、和自製甜點等，食材豐盛份量十足，保證讓媽媽吃得芳心大悅。5月7日前預訂且付清訂金，再加贈原價700元的「美國頂級沙朗牛肉」1份。「膠原蛋白龍蝦鍋」，每鍋3999元加1成。

50樓Café自助餐廳 和牛吃到飽加贈波龍

「50樓Café」是全國最高的自助餐廳，景觀無敵，美景加持，每逢重要節慶，常常一位難求。母親節周末兩天，適逢「美國極黑和牛吃到飽」活動檔期，可爽吃好評爆表的爐烤和牛排、和牛壽喜燒、現沖和牛肉湯、炙燒和牛握壽司等亮點菜色，主廚再加碼提供每人半隻蒜蓉蒸波士頓龍蝦，還有現流生魚片、生猛海鮮、中西熱食、哈根達斯冰淇淋以及新北唯一供應的EliubiS瑞士頂級霜淇淋，午、晚餐每人一律1499元加1成。