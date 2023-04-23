華夏學校財團法人112年4月21日董事會議一致通過國立台灣科技大學與華夏科技大學整併計畫書，已請華夏科大即將決議函知台灣科大並儘速將整併計畫書報請教育部審查。

華夏學校財團法人有鑑於少子女化之趨勢及私立大專校院招生註冊率大幅下降之嚴峻事實，私立科大所受衝擊更是鉅大。爰此，啟動引進外部資源相關程序與規劃，已是刻不容緩，在保障學生受教權及維護教職員工作權原則下，近年來董事會及學校積極洽商爭取與相關公私立學校展開合作，經多方評估與華夏科大全體教職員高度共識下，於2022年12月19日董事會議充分討論後一致同意台灣科大為華夏科大最適當之合作（或合併）對象，並請華夏科大即依決議與台灣科大洽商合作（或合併）進一步具體架構。

二校整併推動工作小組經5次會議洽商後達成整併初步具體架構，華夏學校財團法人邀請台灣科大於2023年3月20日至董事會議進行簡報，獲同意並請二校儘速進行後續整併事宜。華夏學校財團法人除認同二校在保障學生受教權及維護教職員工作權之規劃，特別是華夏科大畢業證書加註修畢台灣科大學程名稱及學分，與依華夏科大教職員個人意願由台灣科大依規定全數聘用部分外。

另，華夏科大中和校區先由台灣科大以無償借用方式共同規劃使用，並負擔維運費用及以台灣科大「華夏校區」為名與保留華夏科大校史之作法，亦表贊同並可藉此緬懷及彰顯對創辦人及先賢創辦華夏科大崇敬之意。

華夏學校財團法人對二校在循序漸進整併模式過程中，展現開放包容與對等互信之友善氛圍，在充分保障師生權益及資源共享與教育部政策指引下，樂觀期待將可為當前深受少子女化衝擊與發展受限之技職教育，逐步開展整併效益，創造多元合作共贏模式與建立台灣技職教育優質發展典範。