「白桃馨意-香檳白桃優格慕斯蛋糕」外觀使用有巧克力界LV 的「Weiss Chocolate 白巧克力」，主廚將其手工捏製成逼真的康乃馨花。(勞瑞斯牛肋排餐廳提供)

「嫣紅萬紫」以玫瑰花瓣與葡萄柚的浪漫完美組合，供應7吋和9吋兩種選擇。(法朋烘焙甜點坊提供)

「蜜桃花語」獨賣7吋大小，售價1550元，須提前3到4天訂購。(法朋烘焙甜點坊提供)

母親節腳步逼近，除了送禮、大餐外，期間限定的母親節蛋糕不能少，主題蛋糕讓過節更具儀式感。餐飲烘焙業者紛推顏值與美味內外兼具的精緻蛋糕，搶食節慶商機。勞瑞斯牛肋排餐廳推出可以吃的粉色康乃馨，吸睛度破表。「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」則推出「嫣紅萬紫」和果香十足「蜜桃花語」兩款母親節蛋糕，不管是花朵入料還是蛋糕上有花，業者都「花」足心思搶攻孝親商機。

勞瑞斯獻「粉色康乃馨」 優格、香檳入料好清爽

勞瑞斯全新的「白桃馨意-香檳白桃優格慕斯蛋糕」，以粉色康乃馨做為整體造型，粉色康乃馨花語代表著母親對孩子不朽的愛，造型簡約中可見繁複，是款具有質感的蛋糕。

蛋糕主體由清爽營養的希臘優格拌入口感柔細滑順的法國Elle＆Vire乳酪慕斯，再淋上香草白巧克力，口感柔細滑順且帶有濃郁的酸甜奶香氣，十分清爽。內餡可吃到兩種不同風味的口味和巧思，第一種選用法國香檳融合日本白桃製成口感清爽的庫利(Coulis)；第二種內餡則是選用法國拉馥隄耶的泰莓果泥，以小火熬煮製成巴伐利亞泰莓奶餡，帶著獨特野莓風味和玫瑰般淡淡的香氣。蛋糕底部則採用香氣濃郁的西西里杏仁粉所製成的杏仁海綿蛋糕，搭配酥脆紮實的香草布列塔尼做出層次豐富的口感。

蛋糕的外觀使用有巧克力界LV 的「Weiss Chocolate 白巧克力」，主廚相當費工耗時的將巧克力手工捏製成一朵朵逼真的康乃馨花，為的就是將充滿祝福且象徵不朽母愛的康乃馨花獻給辛苦偉大的母親；而外圈的繽紛水果香緹圍邊則是選用口感濃厚香醇的日本十勝四葉鮮奶油與大溪地香草莢、希臘優格混製而成，口味層次豐富，更增佳節喜氣。

業者表示：「今年推出的母親節慕斯蛋糕製程極為費工耗時，而且用料相當高端，口感清爽不甜膩，可說是兼具溫馨浪漫與創意融合的夢幻蛋糕。」即日起開放線上訂購，數量有限。

「台灣甜點界香奈兒」 融合中法元素手作蛋糕

有著「台灣甜點界香奈兒」美譽的「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」，年節推出的經典蛋黃酥禮盒造成搶購風潮，每年冬季的草莓大福，更創下在1小時內狂銷500顆的熱賣佳績，堪稱是台灣網友心中的神級甜點店。今年母親節，主廚李依錫也費盡「馨」思，為媽媽們研發設計出帶有酸甜風味的「嫣紅萬紫」和果香十足「蜜桃花語」兩款母親節蛋糕，陪媽咪歡慶佳節。

「法朋」今年母親節的以溫柔為發想，並結合當季水果、花卉和茶等多樣食材，「嫣紅萬紫」將法式經典元素結合台灣在地嚴選食材，玫瑰花瓣與葡萄柚的浪漫完美組合，主廚將台灣「神農獎」傳人江再郎老師研發栽種出的紅心芭樂，製成香甜滑順的紅心芭樂奶餡，味蕾中綻放花香與水果的芬芳，風味清爽酸甜。

另一款「蜜桃花語」，走浪漫粉紅色系，內層為粉嫩晶瑩的蜜桃慕斯搭配手工特製的啤酒奶餡，前調為優雅細緻的蜜桃甜香，中後味帶出啤酒賦予的均衡麥芽香，口感與味道呈現多重變化，而最上層以巧克力花妝點，代表獻給母親最深愛的花禮。兩款母親節蛋糕皆須提前3到4天訂購，即日起該放預購至5月25日止，取貨時間從4月28日至 5月28日止，限自取。