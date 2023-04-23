洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）維持開季威猛表現，今（23）日主場登板對陣藍鳥繳出5.2局無失分，送出4次三振，雖然可能是5場先發下來，表現稍嫌平淡的1次，但寇爾仍然擠身了7屆賽揚獎名投「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）獨有的大紀錄。

Gerrit Cole of the @Yankees becomes the 2nd pitcher since 1901 to have the following numbers or better through five games of a season:



- 30+ IP

- 35+ K

- 3 Runs Allowed or Fewer

- 0 HR Allowed

- 0.80 WHIP or Less



Roger Clemens did this in 1991 with the Red Sox. pic.twitter.com/j62isPA1I5 — OptaSTATS (@OptaSTATS) April 22, 2023

5.2局沒有失分，寇爾將藍鳥打線壓制的靜悄悄，今年本就鬼神的防禦率竟然還能再降低，僅有0.79，根據《ESPN Stats and Info》推特，這是洋基隊史所有先發投手，開季前5場先發中第3低的防禦率，僅次於洛培特（Eddie Lopat，1951年）及錢德勒（Spud Chandler，1946），他們的防禦率都是0.60。

寇爾此戰投了96球封鎖對手，但洋基卻沒能幫他打回分數，最後在6局上兩人在壘的情況下退場，接手的梅拉納奇歐（Ron Marinaccio）成功抓到最後一個出局數，避免讓寇爾成為敗戰候選人，最終洋基9下靠著代打的勒瑪修（DJ LeMahieu）擊出再見安打取勝。

據《OptaSTATS》數據，寇爾加入了克萊門斯的行列，成為唯二能在賽季前5場先發，合計投出至少30局、35次三振，失分不超過3分且沒有被打全壘打，WHIP值在0.80以下的投手。克萊門斯的紀錄在1991年所締造，當時他效力紅襪，在生涯晚期則是加入了洋基並打了6個賽季，克萊門斯最終也穿著條紋制服完成職業生涯最後一戰。