南韓41歲女星金美麗（김미려）透過喜劇出道，曾演過《聽見你的聲音》、《豐年公寓》、《老頑固實習生》、《夏娃的愛情》等劇，大多出演配角，近日她在節目中透露身體檢查時被經紀人拍上空裸照，當時要求對方删除，對方卻敷衍她，事後還捲款逃跑。

金美麗近日到網路節目《CONSO》作客，該節目以訪談形式與嘉賓互動，節目一開始嘉賓需要宣誓所說的都是事實，金美麗是2006年出道，其中一位主持人問金美麗在工作最巔峰的時期能賺多少錢，金美麗表示時間太久了記不清楚，「但我本來可以賺更多的錢」，雖然不知道具體金額，但她說以前的經紀人拿走了她拍攝廣告的酬勞，是背著她偷偷私吞的。

她同時透露前經紀人的惡行，原來金美麗有E級罩杯，身材相當傲人，前經紀人就突然勸她「要不要去做縮胸手術」，她雖然不太想，但還是配合到醫院檢查，到醫院後她脫掉上衣讓醫生檢查，醫生表示可以不用做，但回家路上前經紀人拿出她胸部的照片給她看，金美麗立刻要求刪除，前經紀人卻敷衍回：「會刪會刪」，後來多年過去金美麗才想通，因為曾經借錢給前經紀人，推測前經紀人拍攝那張照片是為了讓金美麗不繼續和他討回借的錢。

主持人直呼「現在還有聯絡嗎？這已經構成犯罪行為了。」金美麗則說：「反正那時候手機畫質也不好，手機是2G。」

（來源／콘텐츠제작소ㅣCONSO YouTube）

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