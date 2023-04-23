2024總統大選之戰已開始倒數，黨內呼聲最高的新北市長侯友宜也尚未正面表態，國民黨主席朱立倫日前透露徵召時程會比過去幾屆早，外界關注是否於5月20日公布。對此，朱立倫強調「不會急躁也絕不拖延」，會依時程繼續努力，讓主要候選人獲最多支持。而近日就有一份最新民調指出，有54％的民眾認為「好好整合比快慢重要」，引發討論。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》23日對於「藍營基層呼籲國民黨中央盡速徵召總統候選人，你的看法是？」進行了網路民調，截至23日21時30分，已有近3萬人進行投票，有29％的民眾認為「越快越好，越慢越不妙」、有54％的民眾認為「好好整合比快慢重要」、有4％的民眾認為「慢工出細活，慢一點好」、有14％的民眾認為「我認為快慢都沒差」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「打贏2024選戰，政黨輪替國會過半這個團隊組合非常非常重要，平心靜氣拭目以待」、「團結才是現在最期盼的」、「唯一不投民進黨」、「我是覺得這次要從頭到尾一定要整合仔細，總統、副總統候選人選拔，一定要仔細了解最強戰力利器在那，包括整合一切」、「重點不在快不快，而在民心所向之人選」、「國民黨的候選人都各有支持者，所以要公平、公開、公正的初選，誰贏誰代表」。