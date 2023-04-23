邁入第20年的「北臺區域發展推動委員會」，今（23）日在新北市客家園區舉辦，今年由新北市擔任主政縣市，首度納入青年提案，舉行「青年創議市集－北臺政策提案競賽」，市長侯友宜期盼，青年透過公共事務參與，可以立足台灣、放眼國際，各縣市首長也對入圍的提案分別表達看法。

這個提案競賽邀請全台18至35歲的青年參加，今日公布13組入圍團隊，預計將在今年下旬角逐最後的金、銀、銅獎及優選，除了獲得最高10萬元的獎金之外，提案政策構想也有機會供政府部門採用，真正實行公共政策的公民參與。

本次入圍團隊包括「台式工藝美學復興團隊、神鵰俠侶、都市都是人、我感覺不太隊、╰梅鹿×勇×青黏╯、ＤＡＰ、晚餐要吃什麼、SOULUTION靈魂解方、藝路同行、社創行動實驗吧、北臺超人、Double Pump女子籃球誌、Vego」，提案主題有心理輔導、長照及兒少福利、社會住宅、閒置場域整合活化、地方創生、跨域防救災、寵物協尋、女力運動計畫、蔬食及傳統工藝推廣等。

對於入圍團隊的提案，與會的縣市首長也都有各自的看法，宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭縣府提供青年創業貸款及利息補貼，青年向銀行申請創業貸款，額度可達150萬，前2年利息由縣府補貼，另有專人服務、陪伴、輔導，要讓年輕人朝理想目標前進。

基隆市長謝國樑則是對於推動女性運動以及提供更好的運動環境感到很有意義，另外有關青年最關心的居住問題，他說只要提案團隊能有好的方案，基隆市都願意更深入討論、完成，也還歡迎各團隊跟市府一起討論，希望這些方案能在基隆的場域實現。

台北是長蔣萬安則對於多項提案都感到驚艷，例如寵物辨識系統，透過公私部門合作來協尋走失的寵物，非常有創意，另外台北市的目標是低碳永續，希望最終能達到2050淨零碳排以及階段性的減碳目標。

桃園市長張善政則建議團隊，可以多看看城市的特色與需求，讓構想可以深化達到雙向結合，更提出市府應該當「白老鼠」的構想，告訴年輕人有想法不一定會成功，但失敗了會有人提供建議作為回饋。