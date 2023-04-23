寶馬MINI上海車展因一杯雪糕陷入風波

上海車展日前傳出德國寶馬汽車品牌寶馬MINI展台對國內外訪客差別對待，招來網民撻伐，工作人員只向外國訪客贈送冰淇淋，並謊稱已發送完畢，引起了辱華風波並持續發酵。主辦單位周日再次回應稱，網傳情況屬實，展場負責派送冰淇淋的涉事女員工已因網暴而離職。

綜合陸媒報導，在傳出冰淇淋派送涉及岐視引發辱華風波後，上海車展與寶馬MINI汽車展台進行調查後，回應網傳情況屬實。由於先前參展大陸民眾索要冰淇淋被拒，卻獨派送給外國人，被指區別對待，事發之後車展所有展台皆因避免滋生困擾索性全數停止派送，同樣也遭到批評，讓參展車商左右為難。

主辦方表示，因為派送冰淇淋惹來麻煩，確實已停止派送。合作的冰淇淋品牌也擔心遭波及影響商譽，隨即與寶馬汽車劃清界線， 聲稱未參與寶馬MINI任何車展現場營運，僅提供產品，也從未區別對待任何消費者。

陸媒報導說，派送冰淇淋的女員工在事件之後已離開工作崗位，有同僚稱她們是被勸離，亦有指她們僅是臨時員工，離開崗位只因合約結束。不過，網民披露二人的社交網路帳號後，發現有大批民眾湧入留言唾罵。這2名涉事女員工於第一時間已清空所有貼文與照片，只留下一段解釋求原諒的影片，並稱收到大量私信轟炸，事件對其家人也產生良影響。

由於事件引起輿論風波，一向最愛蹭熱度的網紅則有不少人前往寶馬MINI展台做直播，但遭現場安全人員拖走。有的網紅否認蹭熱度，聲稱直播時被警衛拉走，嘴嘴角被撞至流血，為此要求主辦方道歉。