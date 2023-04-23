國寶級雕刻家朱銘驚傳在家中辭世，行政院長陳建仁在臉書發文表達震驚與不捨，他指出，朱銘是自己很欽佩、欣賞的雕刻藝術家，2019年他尚在擔任副總統時，當時朱銘獲得總統文化獎中文化耕耘獎的殊榮，即是由自己頒獎給對方。

陳建仁說，朱銘生前作品獲獎無數，勇於創新、不斷超越自我，更創立朱銘美術館 Juming Museum ，享譽國際，是台灣之光更是台灣的榮耀，盼望大家能珍惜其所留下之藝術作品與精神，繼續為文化藝術耕耘，「願朱銘先生能安息，家屬也能節哀保重。」