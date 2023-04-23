國寶級雕刻家朱銘辭世 陳建仁：盼珍惜他的藝術精神 21:112023/04/23 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於國寶級雕刻家朱銘驚傳在家中辭世，行政院長陳建仁在臉書發文表達震驚與不捨。（摘自陳建仁臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國寶級雕刻家朱銘驚傳在家中辭世，行政院長陳建仁在臉書發文表達震驚與不捨，他指出，朱銘是自己很欽佩、欣賞的雕刻藝術家，2019年他尚在擔任副總統時，當時朱銘獲得總統文化獎中文化耕耘獎的殊榮，即是由自己頒獎給對方。 陳建仁說，朱銘生前作品獲獎無數，勇於創新、不斷超越自我，更創立朱銘美術館 Juming Museum ，享譽國際，是台灣之光更是台灣的榮耀，盼望大家能珍惜其所留下之藝術作品與精神，繼續為文化藝術耕耘，「願朱銘先生能安息，家屬也能節哀保重。」 #朱銘 #陳建仁 #國寶級 #辭世 #雕刻家 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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