明（24）日北部、東半部地區及馬祖局部到零星雨，午後中部山區及南部地區偶雨。氣象局表示，周二晚至周三（25日、26日）鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，北部、東北部天氣將會轉涼，之後周六晚至下周日（29日、30日）又有另一波鋒面接近。

氣象局指出，明天北部、東半部地區及馬祖局部到零星雨，其他地區及澎湖、金門多雲到晴，午後中部山區及南部地區偶雨；溫度方面，各地夜晚清晨低溫21到24度，白天氣溫略微回升，北部及東半部高溫26、27度，中南部可達32度以上。

氣象局預測未來天氣變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二白天北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中部山區、南部地區有局部短暫對流性陣雨；周二晚起至周三鋒面通過及東北季風增強，水氣增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，北部及東北部天氣將會轉涼。

周四（27日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；周四至周六白天各地多雲到晴，僅北部山區及東半部地區有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；周六晚至下周日另一鋒面接近，天氣又趨不穩定，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。