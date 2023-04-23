奧地利有一個首都空中纜車的計畫，遊客可以從空中俯看維也納、多瑙河，以及附近的山區景色。然而纜車線路會經過一處頗受歡迎的日光浴沙灘，是個天體營俱樂部，許多裸體愛好者很擔心自己被看光光。
美聯社報導，這個空中纜車計畫在公布後就引起各種討論，奧地利新聞社採訪一名72歲的裸體主義者豪斯傑爾(Barbara Hausjell)，她說「如果空中纜車的遊客攜帶具攝影的手機通越該地區，實在擔心自己的隱私不保。」
「我不想自己的真實模樣在網上傳播，被人品頭論足。」
開發商 Hannes Dejaco表示，這段纜車與天體營只有短暫的交會，他們也可以設計在通過該地區時，以讓窗戶自動變得不透明。
纜車的宣傳影片稱，這段空中旅程是從海利根施塔特(Heiligenstadt)發車，其間穿過多瑙河，維也納，然後返回首都北部的卡倫丘( Kahlenberg)。
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