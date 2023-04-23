春夏之際正適合展開一趟海島假期，近期雄獅旅遊獨家合作星宇航空包機直飛關島，即日起至6月24日開賣多款遊程，並祭出自由行每人2萬有找的超值價格，再掀關島旅遊熱潮。關島能玩的除了最出名又熱血的潛水、戲水的海上活動之外，不想下水時也有許多值得一訪的觀光好去處，本篇聚焦分享關島富文化特色的有趣陸上行程，讓旅人能用悠閒步調，慢慢享受浪漫的關島假期。

【魚眼海洋公園：海底展望台】

喜歡海洋又不想換裝下水的旅人，不妨到位於皮提灣（Piti Bay）的魚眼海洋公園（Fish Eye Marine Park）漫遊。這裡被劃為海洋生物保護區，它的海底有個因二次大戰時被轟炸而凹陷下去的大坑洞，不過由於自然生態豐富，清澈見底的藍綠色透亮海水，還有珊瑚礁及200多種魚群在此聚集，因此不僅浮潛、潛水等水上活動盛行，更設立了關島唯一的水底展望台，遊客不用真正下水，也能在這天然水族館內一探海底世界。

魚眼海洋公園入口處。（何書青攝）

長長的木橋通往魚眼海洋公園展望台。（何書青攝）

走進魚眼海洋公園岸邊的入口處，是一條直接通往海底展望台的近300公尺木橋，被浪漫美景環繞的它也被稱為情人橋，吸引不少音樂MV及戲劇前來取景、拍攝，而旅人們漫步在木橋上可以沿途享受皮提灣潔淨水域與海灣風光，隨處都適合拍下美照。

約10公尺深的魚眼公園海底展望台四面八方都有窗戶可看海底世界。（何書青攝）

魚眼公園海底展望窗外就是可愛魚群。（何書青攝）

木橋的盡頭就是海底展望台的建築，沿著旋轉樓梯往下走，到約10公尺深的360度海底展望台，共有16片方形窗及8個圓窗，透過窗戶就能欣賞關島的海底世界，有自由自在悠游的熱帶魚群們、美麗的珊瑚，還可能有小鯊魚出現，正因為窗外都是野生的魚群及海洋生物，因此也為遊客帶來比一般水族館更多的自然驚喜。

在海底展望台也可能看見鯊魚的身影。（何書青攝）

魚眼海洋公園內可認識在地文化。（何書青攝）

【魚眼海洋公園：在地飲食文化體驗】

在陸上的魚眼海洋公園主建築內，有當地的查莫洛原住民文化相關體驗活動，可以換穿滿滿海島風情的服飾，並在有瀑布、叢林及茅草屋的造景下拍照留念，還有包含手作磨椰肉、榨椰奶、品嘗口感如鮭魚生魚片般的「椰子刺身」等，可以喝到用自己手作榨出椰奶來調味的咖啡；而在園方人員幽默講解下，使得學習在地文化和體驗更充滿趣味。

體驗將老椰子的椰肉磨成可調味用的椰子粉。（何書青攝）

DIY體驗現榨椰奶。（何書青攝）

椰肉獨特吃法的「椰子刺身」料理。（何書青攝）

魚眼海洋公園到了夜晚也熱鬧，魚眼海洋公園餐廳將獻上重頭戲的自助餐晚餐秀，而這樣邊吃邊看表演的晚餐秀可說是來關島一定要體驗的行程。賓客不僅能大啖包含海鮮、現煎肉品等吃到飽美食，最大亮點就是半戶外的用餐空間旁，有造景以原始叢林為主題打造的戶外舞台，時間一到便上演結合在地部落文化的查莫洛草裙舞、火舞等精彩表演。

魚眼海洋公園餐廳的叢林晚餐秀有火舞。（何書青攝）

叢林晚餐秀的表演內容豐富，歌、舞、特技表演都有。（何書青攝）

魚眼海洋公園的晚餐是吃到飽Buffet。（何書青攝）

表演過程中，表演者不僅會在台上登場，也不時從台下用餐座位區附近突然現身，令賓客驚喜連連，也有與賓客互動、邀賓客上台同樂的橋段，熱情的熱帶島嶼氛圍和令人目不轉睛的特技、歌舞表演，使得魚眼海洋公園餐廳獲得當地報導票選為關島最精彩的叢林晚餐秀。

在魚眼海洋公園內提供換穿特色服飾的服務。（何書青攝）

遊客變裝完可在富熱帶海島氛圍的造景下拍照留念。（何書青攝）

【拉提谷探險公園：叢林探險遊船】

位於關島東南部的「拉提谷探險公園（Valley of the Latte Adventure Park）」，非常推薦喜歡感受當地歷史文化及親近自然的旅人造訪，體驗關島的不同風貌。在探險公園入口處有結合紀念品賣店及園區資訊的小屋，可先了解公園內有許多參觀動植物生態及部落文化的區域；最有特色的就是搭上開進叢林秘境的河道遊船，並到達數百年前的原始村落遺跡、吃在地風味餐，來趟「叢林河川遊船」的探險之旅。

拉提谷探險公園的紀念品及資訊小屋內有展示園內地圖。（何書青攝）

叢林探險遊船啟程的碼頭。（何書青攝）

在離公園入口處不遠的碼頭上船後，由專業嚮導帶領，遊船開在蜿蜒又富神秘感的泰拉佛佛河道上，河岸兩側鬱鬱蔥蔥，遊客可沿途觀察野生生態，像是岸邊的蟹類、樹上的蜥蜴、河裡的魚群等，而在船上還能感受帶有草木味道的微風吹撫，不僅紓壓療癒感十足，也讓人有置身在小型亞馬遜叢林般的體驗；船上嚮導還不時會以當地盛產的椰子樹葉片，編織出像是小花、擺飾的小物給遊客留念。

叢林探險遊船所經之處鬱鬱蔥蔥，既神秘又迷人。（何書青攝）

村民在岸邊吹響號角，歡迎遊客到訪。（何書青攝）

特別的是，遊船穿越河道叢林後，將停靠在一處原始村落碼頭，村民在岸邊吹響號角後，便熱情地歡迎遊客下船，深入探訪當地原住⺠查莫洛古村落的千年歷史遺跡，像是參觀關島著名的拉提石（Latte Stone）、探索洞穴等。

遊船將停靠在原住⺠查莫洛古村落，讓旅人下船參訪。（何書青攝）

擁有逾2000年歷史的拉提石。（何書青攝）

拉提石是查莫洛人蓋房子時用來當基柱的柱石，由下半部名為Halagi的石柱及上半部的石帽Tasa組成。查莫洛人的房屋構造是將8個拉提石分成兩列並排豎立，再在上面高架起木頭與樹葉，而拉提石的數目代表身分象徵，數目越多的社會階級越高，拉提石高架的住屋是貴族的住所或是社區集會所，平⺠的住屋是以木頭架高。

當地人分享查莫洛原住⺠文化。（何書青攝）

在地人現場將椰子樹葉編織出各式用品。（何書青攝）

椰子樹葉片編織成的碗。（何書青攝）

在這個村落裡，也能在當地人的熱情分享下，了解查莫洛原住⺠文化、農業、養殖、園藝等，現場還會示範古時的生火方式、用椰子樹葉片編成各式日常生活用品，並邀請遊客一起體驗，還能在此吃到查莫洛風味料理，最後再搭乘遊船回程。