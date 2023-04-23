曲目結束，我國花式滑冰小將李宇翔激動抱著頭，分數確認出爐後，落下感動淚水。他在2023全國花式滑冰菁英錦標賽以短曲69.33分、長曲134.71分，總和204.04分，成為台灣花式滑冰史上、本土訓練首位突破「200分」的青年男子選手。

「從來沒有想過，因為每次比賽壓力都不一樣，這場比賽心情調整得比較好，但結束後看到分數，內心真的很激動。」16歲的李宇翔學習滑冰7年，當初因為天氣太熱，踏進冰場，意外接觸滑冰運動後，就完全迷住，這點與國內不少從直排輪轉項的選手不一樣，但他認為相較國外從學齡前開始滑冰，滑冰的經驗年資還是稍短。

他回想起初學滑冰，完全不覺得會走到這一天，「但冰上運動真的很迷人，它的技術、藝術，還有那種表演感情的呈現，一切的一切都很棒。」

李宇翔為國內新世代花式滑冰好手，去年底雅加達亞錦賽青年組奪下銀牌，今年二月底代表台灣征戰加拿大世界青年花式滑冰錦標賽，雖沒能晉級長曲，獲得第28名，但經過世青洗禮，他強調整體經驗大幅提升，參考其他國外選手優點，感受大舞台氛圍，「不管是跟裁判的互動，表演的完整性，還有許多細節，都會更留意，這些都讓我更進步。」

除了歷經世青賽的考驗，過去滑冰男單好手陳瑞旭，目前為國際滑冰技術專家，加入教練團隊，磨合指導後，助李宇翔整體發揮更穩定。世青賽結束返台後，李宇翔主要在大直極光冰場訓練，良善的空間環境，關鍵備戰時刻，推了他一把。

「訓練時冰上大概15人，而且都認識也彼此知道能力，所以看到跳躍動作之前會閃一下，練習環境很舒服，冰質又很棒，訓練起來感覺非常好。」李宇翔表示如果在其他冰場訓練，有時得與民眾、遊客共用，或是其他冰上運動項目，像是競速或冰球一塊使用練習，因此有時訓練不小心，會意外發生碰撞，造成受傷，他感謝全新的極光冰場，幫助國內選手成長躍進。

明年2月底台北小巨蛋要舉辦世青花式滑冰賽，儘管不是第一次參加，但他苦笑身為地主肯定非常緊張，屆時許多認識的親友進場吶喊加油，「壓力一定非常大，但我要努力表現，發揮到最好。」

李宇翔本次204.04分，放在近幾年世青賽事，都有機會來到16強，甚至挑戰十名門檻，他強調不追求名次，但渴望讓國人知道，台灣有花式滑冰運動，「滑冰在台灣真的很冷門，但只要努力，台灣是有選手可以踏上世界級舞台，我要盡力去做到最好，努力去推廣，讓更多人認識滑冰運動的美好。」