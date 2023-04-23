民進黨政府社會住宅支票未兌現向來為人所批評，但行政院長陳建仁日前竟稱「距蔡總統20萬戶的目標已達7成，未來會在1年半達成目標」。PTT鄉民直接吐嘈指出，這不只把其他縣市自辦社宅數算進來，還把興建中、剛發包還沒動工的社宅數也算進來，被鄉民爆笑狂酸「發包即完工」。

根據《中時新聞網》報導，行政院長陳建仁17日前往雲林縣虎尾鎮主持「東仁安居」社會住宅開工動土典禮，致詞時表示，到虎尾就會想念起他很尊重的若瑟醫院神父們在這裡奉獻，縣市與社區要好好發展，很重要的一點就是要照顧弱勢民眾，政府自2016年決定要蓋20萬戶社會住宅，目前直接興建約有7萬5000戶，包租代管約6萬5000戶，總共約14萬戶，距蔡總統20萬戶的目標已達7成，未來會在1年半達成目標。

PTT八卦板有網友貼出相關新聞吐嘈表示「厲害啦！內政部不只把其他縣市自辦的社宅數量算進來，還把興建中、剛發包還沒動工的社宅數量也算進來。接下來要把什麼也算進來啊？」

鄉民也酸「笑死！嘴巴完成誰不會？」、「還沒發的電跟還沒降的水都算進去」、「817會細看嗎？還在撐香港呢」、「傻子決定騙子能騙多久，抗中飽台讚啦，嘻嘻」、「公家的報告不論性質都是這樣寫的，不意外啊」、「發包即完工，出道即巔峰」、「興建數啊！又沒寫完工數」。

還有人說「沒有把菜皇腦中剛想到的算進去很好了」、「就在騙啊！剪綵＝完工，沒看過嗎？」、「同一個工程還可以剪好幾次咧」、「之前還有把台北蓋的也算進內政部蓋的裡面，笑死」、「用各種數據騙」、「黨的數據是拿來拜的」、「內政部現在完工的不也是原本蓋給體育選手的房子嗎？直接轉成社宅」、「何不乾脆把空屋全部納入」、「空頭支票黨」、「毛胚房還是可以住人，只不過比較通風而已，不要太不滿！」