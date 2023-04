【戀人岬】

戀人岬(Two Lovers Point)是關島最著名的觀光景點之一,能在居高臨下的展望台上俯瞰菲律賓海、杜夢灣及傳說故事中的戀人景觀。據當地人說法,相傳在戀人岬所發生的淒美愛情故事不少,最廣為流傳的故事是過去有一對查莫洛戀人,因不被家人祝福,私奔後將頭髮綁在一起,從戀人岬一躍而下,而現在這裡成了許多情侶及遊客來到關島欣賞山海美景的人氣景點。

除了有大片無敵海景之外,也只有在戀人岬的制高點,才能看見看似一對戀人對望輪廓的海岸景觀,分別是代表男方的「Man in the Water」,及女方的「Lady in the Cliff」。此外,此處也匯集了許多人在此將寫下心願的「愛心鎖」掛飾或鎖頭繫在戀人岬的欄杆上,形成另一幅滿滿浪漫祈願的特殊畫面

【怡寶海灘公園】

戀人岬展望台吸引許多情侶來約會、賞景及拍照。(何書青攝)

傍晚時分的戀人岬,配上漸層顏色的天空,格外浪漫。(何書青攝)

怡寶海灘公園(Ypao Beach Park)是關島最大的公有海灘公園,這裡有設立在杜夢灣沙灘前的「GUAM」大型裝置藝術,是來關島必拍的經典打卡景點。除了有寬廣美麗的白色沙灘,也有萬坪大、許多草坪的活動空間,綠地還設置大型戶外舞台,因此這裡不定時會舉辦一些表演及活動,像是嘉年華、國際馬拉松等,加上有大型停車場,使得停車也方便,是當地人也愛來的公園。

戀人岬流傳著淒美愛情故事。(何書青攝)

戀人岬展望台的柵欄上累積許多訪客留下的祈願掛飾及鎖頭。(何書青攝)

【查莫洛夜市】

喜歡小吃、特色美食的旅客,絕對不能錯過每周三晚上限定登場的查莫洛夜市,從天還沒黑的傍晚就熱鬧展開,匯集了琳瑯滿目的特色美食、飲品攤販,還有手工藝品、海島風服飾的市集,也可以在這裡入手各式伴手禮。

怡寶海灘公園的經典打卡景點。(何書青攝)

關島經歷不同國家統治,並吸引不同民族的人來此生活,使得這裡的飲食文化多元,因此在查莫洛夜市可品嘗到許多融合異國元素的美食,並成為另一種特色。必吃的經典美食有包含各式烤肉、查莫洛點心、椰子特色吃法的椰子刺身等;夜市裡還有攀岩遊戲、適合小孩的賽車活動等。 若逛累了,還可到夜市大門入口處的室內座位用餐區休息,這裡不僅有音樂演出,許多人還會在此跳起舞來,充滿活潑熱情的海島度假氣氛。

查莫洛夜市每週三熱鬧登場。(何書青攝)

來關島必吃各式烤肉。(何書青攝)

查莫洛夜市有室內用餐區,不時有人隨著音樂跳舞。(何書青攝)

查莫洛夜市的美食、飲品攤位琳瑯滿目。(何書青攝)