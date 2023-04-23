【戀人岬】

戀人岬（Two Lovers Point）是關島最著名的觀光景點之一，能在居高臨下的展望台上俯瞰菲律賓海、杜夢灣及傳說故事中的戀人景觀。據當地人說法，相傳在戀人岬所發生的淒美愛情故事不少，最廣為流傳的故事是過去有一對查莫洛戀人，因不被家人祝福，私奔後將頭髮綁在一起，從戀人岬一躍而下，而現在這裡成了許多情侶及遊客來到關島欣賞山海美景的人氣景點。

除了有大片無敵海景之外，也只有在戀人岬的制高點，才能看見看似一對戀人對望輪廓的海岸景觀，分別是代表男方的「Man in the Water」，及女方的「Lady in the Cliff」。此外，此處也匯集了許多人在此將寫下心願的「愛心鎖」掛飾或鎖頭繫在戀人岬的欄杆上，形成另一幅滿滿浪漫祈願的特殊畫面

【怡寶海灘公園】

戀人岬展望台吸引許多情侶來約會、賞景及拍照。（何書青攝）

傍晚時分的戀人岬，配上漸層顏色的天空，格外浪漫。（何書青攝）

怡寶海灘公園（Ypao Beach Park）是關島最大的公有海灘公園，這裡有設立在杜夢灣沙灘前的「GUAM」大型裝置藝術，是來關島必拍的經典打卡景點。除了有寬廣美麗的白色沙灘，也有萬坪大、許多草坪的活動空間，綠地還設置大型戶外舞台，因此這裡不定時會舉辦一些表演及活動，像是嘉年華、國際馬拉松等，加上有大型停車場，使得停車也方便，是當地人也愛來的公園。

戀人岬流傳著淒美愛情故事。（何書青攝）

戀人岬展望台的柵欄上累積許多訪客留下的祈願掛飾及鎖頭。（何書青攝）

【查莫洛夜市】

喜歡小吃、特色美食的旅客，絕對不能錯過每周三晚上限定登場的查莫洛夜市，從天還沒黑的傍晚就熱鬧展開，匯集了琳瑯滿目的特色美食、飲品攤販，還有手工藝品、海島風服飾的市集，也可以在這裡入手各式伴手禮。

怡寶海灘公園的經典打卡景點。（何書青攝）

關島經歷不同國家統治，並吸引不同民族的人來此生活，使得這裡的飲食文化多元，因此在查莫洛夜市可品嘗到許多融合異國元素的美食，並成為另一種特色。必吃的經典美食有包含各式烤肉、查莫洛點心、椰子特色吃法的椰子刺身等；夜市裡還有攀岩遊戲、適合小孩的賽車活動等。 若逛累了，還可到夜市大門入口處的室內座位用餐區休息，這裡不僅有音樂演出，許多人還會在此跳起舞來，充滿活潑熱情的海島度假氣氛。

查莫洛夜市每週三熱鬧登場。（何書青攝）

來關島必吃各式烤肉。（何書青攝）

查莫洛夜市有室內用餐區，不時有人隨著音樂跳舞。（何書青攝）

查莫洛夜市的美食、飲品攤位琳瑯滿目。（何書青攝）