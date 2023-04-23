今(23)日11時許，新北市新店區寶橋路1間摩鐵發生命案，16歲、17歲2名未成年少女疑吸毒過量猝死，該摩鐵房務員整理房間時，發現2人陳屍在樓梯間，而當時載著2少女的30歲洪姓男子，疑畏罪逃亡，甚至，逃逸期間還找了21歲女子在桃園的摩鐵吸毒，洪男稍早也在桃園摩鐵遭警方逮捕，遭警偵訊中。

據警方調查，2名未成年少女凌晨搭乘洪姓男子的紅色轎車至摩鐵休息，疑2女吸食過量當場昏厥，洪男卻沒報警，而是將2人遺體搬到樓梯間，用床單蓋住，而開車離開，直到上午11時許，房務員致電退房卻無人回應，上門才發現房間沒人，經搜索後發現2女遺體「交疊」在樓梯間，被床單蓋著陳屍在樓梯間，另1位男子已不見蹤影，房務員便趕緊報警。

警方獲報在現場拉起封鎖線，除通知2名少女家屬外，同時在屋內發現毒品，1包咖啡包在其中1名少女皮包內、另有使用過6包咖啡包包裝袋在垃圾桶，另外房間內桌上有白色愷他命粉末，洪男也經警方鎖定車牌追緝後，於傍晚5時許在桃園1間摩鐵逮到洪男以及21歲女子，現場也查獲9包毒咖啡包以及愷他命毒品，並帶回偵訊中；據悉，洪男初步坦承與2女「一同吸毒」，但發現2人異狀後才倉皇逃離現場。

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