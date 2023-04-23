甜馨曾是醫院癌症中心的護理師，5年前因朋友建議，她嘗試挑戰直播主工作，總是能展現高EQ應對直播間各種狀況，直播內容及話題新鮮有趣，加上她各種造型多變的主題裝扮，正是甜馨脫穎而出成為人氣主播的關鍵主因，甜馨說，「互動」是直播最重要的一個元素，希望大家看我直播時會開心，而我也獲得繼續直播的動力。

甜馨提起在醫院擔任護理師時期辛苦且高壓的記憶似乎仍歷歷在目，護理師工作內容繁重又不容出錯壓力非常大，任職第一家醫院雖說三班制表定工作8小時，上班治療做完到下班時間下樓打卡，打完再上樓寫醫療紀錄等報告，實際工作時數超長根本到12小時，換了一家醫院又因車禍受傷申請辦理留職停薪受到排班學姊刁難等狀況，讓她萌生轉職想法。

剛好有在娛樂產業的朋友，覺得甜馨外型適合又愛拍照，推薦她試試直播這個行業，甜馨開始直播後因為喜歡跟人互動，講話常無釐頭大家喜歡覺得有趣，很快獲得不錯成績。

已經離開護理師工作5年，甜馨現在依然清楚記得當時在醫院工作細節，偶爾還會做醫院相關噩夢，例如夢到某個病人怎麼都不吃藥，每天像戰場一樣，即使碰到相熟的病人走了也忙到沒時間哭，因為又要馬上接下個新的病人，悲傷情緒要到下班後才有時間消化。

對比工作環境，甜馨說癌症病房難免負能量，直播卻可以透過留言、繽紛或是各種舞台效果的禮物貼圖，讓直播間充滿歡樂，工作起來比較歡樂開心，且可以自己安排自己想直播的時間，甜馨嬌笑，現在給我再多薪水都不要回到打卡上下班的工作。